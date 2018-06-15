司馬三三和狄鶯「不同掛」 周丹薇揪資深美女團「炒飯」

2018年06月15日 19:40 中時 洪秀瑛

周丹薇 。（粘耿豪攝）

包翠英。（粘耿豪攝）

司馬三三。（粘耿豪攝）

熊海靈。（粘耿豪攝）

張正藍。（粘耿豪攝）

樓曼莉。（粘耿豪攝）

周思潔。（粘耿豪攝）

范可欽。（粘耿豪攝）

廣告才子范可欽與友人投資約500萬開了一家由機器人掌廚的餐廳，他的超級好朋友周丹薇有情有義，今天揪了一票姊妹淘包括包翠英等助陣。周丹薇在餐廳內滿場飛幫忙招呼，逢人就問「要不要炒飯」？雙關語惹得大夥一陣笑，姊妹淘會聊「誰最久沒炒飯」話題？司馬三三說「應該是我吧」，樓曼莉接話「妳家有工具，我們又沒有」，氣氛熱絡。

周丹薇和張正藍、熊海靈等姊妹淘有個名為「銀河」群組，平時常聚會，她們平均年齡60歲，但保養有方，也都是才女。勤上健身房運動保持身材的熊海靈說：「到了這個年紀，見面一次少一次，所以我希望大家盡量出門聚會。」她說之前看到一段網路影片，一位老太太在郵輪度過餘生，她很羨慕，覺得孩子大了，應該做點自己開心的事，透露即將搭遊輪旅行。

周丹薇則分享最近聽到一位愛運動的25歲年輕女生因心肌梗塞走了，體悟「分分秒秒要開心，因為人都不知道下1秒會發生什麼事」，她為了明年在台中舉辦的琉璃個展，近來忙於琉璃創作，被許多好友虧說很常搞失蹤。

64歲的司馬三三多年前罹患乳癌後，更懂得珍惜人生，2年前進入國畫藝術領域，不但開畫展，還拿到上海國畫比賽獲獎。司馬三三被問狄鶯為兒子的事心力交瘁，她說曾在歌仔戲及秀場時期和狄鶯合作過，但和狄鶯不同掛、也沒她的聯絡方式。

她說與狄鶯認識很久，但沒有很深交情，和楊懷民比較好，因為都是愛狗人士，她開玩笑說：「我最近比較提昇我自己，我走進了外省掛，因為我嫁外省人，又有一群姊妹都是外省」，意指好不容易從閩南語掛跳到外省圈，還笑稱自己平時就是說話太直爽才容易得罪人。

張正藍和前夫楊光友的一對兒女已在紐約上班，女兒30歲，25歲兒子畢業於哈佛建築研究所，外型高大帥氣、五官神似馬英九，走到哪都被誇優秀，她笑稱：「也不是我教的。」神情仍看得出來十分引以為傲。她近年住台北，自認是愛宅在家處女座，平常喜歡做十字繡，由於傷眼力，因此完成一幅作品都要花近半年時間，但她只要拿起針線就很開心，自嘲上輩子大概是後宮裡的妃子。

包翠英近來忙二手衣義賣，她得意自己瘦了很多，主因是年初得了腸胃炎，後來一直狂拉肚子，司馬三三勸她看醫生，包翠英堅持不看，「我勇敢面對，就隨它去，我不要被宣判，要掛就掛唄，幹嘛死得那麼沒尊嚴，如果病況嚴重，我會躲起來，不想到人生最後階段還要受打針治療的折磨。」她認同傅達仁選擇的「安樂死」方式，周丹薇則說已跟朋友打聽美國哪幾個州有「安樂死」，「不用跑到瑞士那麼遠，美國就有了」。

(中時 )