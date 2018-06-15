南科管理局辦AI競賽 提升國內AI技術

科技部南科管理局15日上午舉辦「TAIRA Final Pitch」總決賽，由來自加拿大、德國、印度、日本、新加坡，以及台灣共23支隊伍共同角逐，最後由來自台灣的立達軟體科技團隊奪得首獎，可獲得300萬元補助金。希望讓在地企業與國際接軌，提升國內AI技術與培養研發AI人才。圖為最後入選優勝團隊和主辦單位合照。（李其樺翻攝）

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科技部南科管理局今（15）日上午舉辦「TAIRA Final Pitch」總決賽，由來自加拿大、德國、印度、日本、新加坡，以及台灣共23支隊伍共同角逐，最後由來自台灣的立達軟體科技團隊奪得首獎，可獲得300萬元補助金。希望讓在地企業與國際接軌，提升國內AI技術與培養研發AI人才。

首屆TAIRA總決賽初登場即受到各界矚目，包括國際大廠Microsoft、IBM和台積電、聯華電子、台達電等國內知名企業紛紛出席，將與新創團隊進行封閉式的一對一洽談，希望篩選出能共創合作的團隊，未來在南科AI_ROBOT自造基地中，透過輔導機制、技術加值與資源加持共創出關鍵技術及應用。

歷經一整日的競爭評選，最終由立達軟體科技團隊以「開源大補帖」獲得評審團青睞，在眾多優秀對手中脫穎而出，奪得首獎300萬元大獎，他們將機器人的開源程式，變成人人都可以使用的圖形化操作介面，不用寫程式就可以進行深度學習、分析資料，解決產業缺乏AI人才的問題。

南科管理局副局長蘇振綱表示，透過國際AI媒合創新競賽，期待發揮在地產學研聚落的優勢，集聚人工智慧軟硬體企業與新創團隊，加速推動AI機器人軟硬整合的創新應用。未來參與共創的新創，將可持續接軌南科定向育成平台，與在地企業進行深度商業合作，參與南科打造的新型態智慧創新產業平台。

(中時 )

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