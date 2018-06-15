他不爽女友小被被「聞到都軟了」網嗆爆：你GG才臭

他不爽女友小被被「聞到都軟了」網嗆爆：你GG才臭（圖／翻攝自Snoopy Youtube）

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中時電子報

許多人的生命中都有一條小被被，陪伴著長大成人，似乎沒有了它就會睡不著覺、吃不下飯，但小被被的那股味道，反而成為另一伴的惡夢！一名網友在《靠北女友》抱怨女友的小被被有多臭、多髒，22年以來沒洗超過3次，就連愛愛也要抱著，「光聞到它，我老二都軟了！」

這名男友用了404個字來描述女友的小被被有多噁心，讓他崩潰「平常來我家睡帶著就算了，連去日本去韓國玩也都要帶著，自己太愛買，行李放不下還硬把死被被塞給我隨身帶，機上有乾淨的冷氣毯可以蓋妳不要，妳知道我在飛機上拿出來要給妳多丟臉嗎？旁邊的人都在看我帶了一條超噁的窮酸破抹布！害我包包到現在都還有你的死被被味！」

不僅如此，這名小被被癌末患者，連愛愛也要抓著那條死被被，男友聞到它，老二都軟了！「要給妳先放旁邊辦完事等等再抱，就說那是妳的心靈寄託不能拿走，妳是愛它還是愛我？妳怎麼不嫁給那條破布？它賺錢嗎？它養妳嗎？它照顧妳嗎？它能讓妳高潮嗎？該死！！我居然還要吃一條破抹布的醋！」

對於這落落長的小被被靠北，卻惹火了網友們，嗆他不准污辱神聖的小被被，「一條被，一輩子」、「你跟小被被掉海裡了她都不會選擇救你放心吧」、「我可以當他一輩子的小被被，你去旁邊找人肛你吧！曾經有人把我的被被丟掉，立馬被我放生了，臭鮑我都沒嫌，竟然丟我東西」、「你臭GG也跟了你很久，怎麼不丟掉算了」。

(中時電子報)

(翻攝自 靠北女友臉書)

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