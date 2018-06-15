何豪傑跑回家突擊 一對嫩兒竟發生這件事

何豪傑拍攝《幸福來了》十分賣力。（取自臉書）

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中時
何豪傑和兩個寶貝兒子。（民視提供）
發現逗趣路標。（取自臉書）

何豪傑在民視八點檔《幸福來了》飾演警察，戲外與兩個寶貝兒子布丁與QQ感情好，因為拍戲不能常陪伴，所以他常製造驚喜讓兒子們開心。他日前正要到烏來出外景，趁著1小時等待空檔「突擊」衝回家看他們，「剛好我那天全副武裝，身上還配道具槍、無線電，沒想到我一進門就看到他們又在吵架，我就用嚴厲的警察口吻訓斥他們，但他們的表情驚嚇到太可愛，想說爸爸怎麼會是警察，讓我差點笑場」。

何豪傑說，小孩反應過來後直接飛撲到他身上「黏住」，還直接拿起假槍跟無線電把玩，因為演員工作關係，常有不同身份演出，小孩從小看到路人會要求他跟老婆和家馨合照，剛開始覺得很奇怪，到現在已沒感覺。有次和家馨帶著孩子經過檳榔攤，老闆正在看《幸福來了》，剛好是何豪傑的鏡頭，兒子就在店門口指著電視喊「拔拔ㄟ」，老闆露出狐疑眼神一直看著兄弟倆，他事後想想與老婆都覺得好笑。

對於孩子的教養，他說兩個男生調皮搗蛋、吵吵鬧鬧甚至打架都會有，但從來沒打過他們，會用聊天方式與他們溝通，大部分都是聆聽他們的爭執，很多事沒有誰對誰錯，這也是老婆的帶孩子方式，很感謝她把孩子教得這麼好，讓他全力拚工作。兩個兒子的長相都像媽媽，身高也比同年齡孩子高，以後會讓兒子接衣缽入行？何豪傑說，尊重孩子決定，不過大兒子比較有個性，當星二代機率不高。

(中時 )

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