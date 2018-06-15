稻農日夜搶割稻 陳吉仲：今年稻農收益比去年好

2018年06月15日 20:39 中時 周麗蘭

新落成的西螺區域型稻穀烘乾廠日處理量420公噸，近日每天1000公噸等待烘乾的稻穀湧入，西螺農會14日凌晨12點還在收稻穀。（周麗蘭攝）

農委會副主委陳吉仲15日到雲林縣府重申媒體把農業議題政治化，香蕉、稻米實際上都不是產銷問題，他保證今年稻農總收入比去年高，每公頃至少5000元至1萬元，不信去問屏東、高雄、台南農會總幹事。

陳吉仲表示，因應農民搶割稻，農委會祭出餘糧以每百台斤930元保價收購因應，補貼農會與自營商烘乾成本每百台斤10元、倉儲與運費10元。

陳吉仲說，最近又有人在講稻作繼香蕉之後產生產銷問題，他可以保證從屏東、高雄、台南已經完成收割的稻農，收益比去年同期還高，怎麼會是說有稻穀產銷問題呢？

他表示，今年產量比去年增加15％到20％，去年價格約每百台斤930元到950元之間，今年是930元到900元之間，單價微幅下跌，但總收入增加，平均而言每公頃比去年收入增加 5000塊到1萬元，若不繳公糧還有每公頃1萬3500元對地補貼。

不過陳吉仲的算法被稻農凸槽，租地種8公頃稻田的青農林志聰說，今年的產量比較多，但價格比去年便宜很多，目前已經每台斤低於9元，西螺農會有高一點，去年此時每斤9.5元以上，末期9..8元左右。

林志聰說，不繳公糧有對地補貼，但那被地主領走了，就是因繳公糧的人少了，糧商的米量變大，以致價格被拖下來，「去年與今年相比收益比較差」，而且稻子不知道要運去哪裡，萬一大雨有來的話，品質降低米糧商不願意買很麻煩。

西螺農會總幹事廖錦富說，這幾天每天都有1000公噸溼穀進場，瞬間湧入大塞車，到15日為止已收8000噸稻穀，這3天運出去2000多公噸稻穀委託代烘，最遠運到苗栗、大甲。

(中時 )