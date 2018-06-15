黃瑄當新手媽崩潰惹 輕微產後憂鬱上身

2018年06月15日 20:33 中時 洪秀瑛

黃瑄與兒子。（取自臉書）

黃瑄（左起）、陳怡嘉、韓宜邦、范時軒。（大愛台提供）

韓宜邦（左）、陳怡嘉。（大愛台提供）

導演明金城（中）。（大愛台提供）

製作人陳慧玲製作的大愛劇場《阿英的故事》今首映，剛生產完37天的黃瑄，懷孕期間胖了17公斤，目前瘦到56，她說還必須鏟肉8公斤。她今坦言不適應新手媽媽生活，「要適應以另外一個生命為世界的中心，對於事業心重的女性來說，都會需要時間適應，大家都說寶寶成長只有一次，要全心投入照顧他，但怎麼沒人想到，媽咪的人生也只有一次」。

她自覺有輕微產後憂鬱症，「想了覺得自己自私不是好媽媽，但生活整個被綁著的時候，真的很沮喪，主持拍戲我都知道怎樣做，但是照顧孩子永遠像鬼打牆。每天就在餵奶、換尿布、哄睡、洗衣物中渡過了，而寶寶不會講話只能用哭聲表達，我也只能一直試著解決他的需求，從換尿布、拍嗝、餵奶、哄睡等依序嘗試，但有時就是無法理解他到底想怎樣，非常挫折，感覺像拍戲一直NG而不知所措，氣自己無法安撫他」。

33歲的黃瑄去年6月嫁給新加坡籍老公，不久後就有好消息，上個月剛生完兒子「拾兒」，由於老公人在新加坡，2周才回台灣1次，沮喪的時候偶而會情緒失控對老公發脾氣，她笑稱自己是「偽單親」媽媽。她在《阿英的故事》劇中飾演陳怡嘉直銷公司的同事，是女權主義者。

韓宜邦這次為了《阿英的故事》男主角林宜龍，配合本尊做了暴牙造型，開拍前去了3次牙科，製作了價格高達8萬的暴牙假牙，殺青之後，韓宜邦還帶回家做紀念。韓宜邦第一次戴牙套拍戲，發現說話會不清楚，常常噴口水，喝個咖啡還必須先把牙齒放到杯子裡面，才喝得到咖啡，覺得是特別經驗，他與陳怡嘉再續前緣飾演歡喜冤家。

6月18日起，大愛電視台週一到週五晚間8:00、Yahoo TV、YouTube晚間8:00同步播出《阿英的故事》。

(中時 )