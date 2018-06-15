張立昂入櫃又出櫃 自曝無法接受祕密戀情

2018年06月15日 20:42 中時 洪秀瑛

張立昂拍躲進衣櫃的戲。（三立提供）

張立昂劇中和葉星辰愛的抱抱。（三立提供）

張立昂對著公仔自言自語。（三立提供）

張立昂在台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》劇中有雙重性格，一是愛穿超人裝的超級宅男，一是酷酷執行長，而宅男角色最愛跟著超人公仔自言自語，他自認私下也有這種性格，平時想說話卻找不到人訴說時，他會對著寵物說不停，先丟問題再替牠回答。

除寵物之外，另一傾訴的對象就是他的愛車，當一個人關在小小空間中，平時不多話的張立昂話也會變多，有時自說自唱連自己想起來都會偷笑，「這樣算是雙重性格嗎」？葉星辰也有這嗜好，她之前會把心事告訴貓咪，但貓咪過世之後，她做瑜伽時會在心裡自問自答，甚至覺得可以聽到自己最真實答案。

本週劇中，張立昂為了躲葉星辰的閨密宇宙，被逼著躲進衣櫃裡，張立昂笑說，人生還真沒有被逼進櫃子裡的經驗，不過他給自己預留很大空間，笑說如果哪天真有狀況還是會躲，等躲後再決定中途要不要開櫃跳出來，他的理由很逗趣，「如果是女方爸媽還未能接受我，並未做好見面的準備，或是我沒準備好伴手禮，也許我會允許自己進櫃。」他甚至還幼稚的想，如果剛好有可疑人物出現，躲起來剛好抓姦，再出奇不意跳出，大聲嚇對方：「你偷吃喔?」看來內心小劇場很多。

(中時 )