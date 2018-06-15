張立昂入櫃又出櫃 自曝無法接受祕密戀情

張立昂拍躲進衣櫃的戲。（三立提供）

友善列印
中時
張立昂拍躲進衣櫃的戲。（三立提供）
張立昂劇中和葉星辰愛的抱抱。（三立提供）
張立昂對著公仔自言自語。（三立提供）

張立昂在台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》劇中有雙重性格，一是愛穿超人裝的超級宅男，一是酷酷執行長，而宅男角色最愛跟著超人公仔自言自語，他自認私下也有這種性格，平時想說話卻找不到人訴說時，他會對著寵物說不停，先丟問題再替牠回答。

除寵物之外，另一傾訴的對象就是他的愛車，當一個人關在小小空間中，平時不多話的張立昂話也會變多，有時自說自唱連自己想起來都會偷笑，「這樣算是雙重性格嗎」？葉星辰也有這嗜好，她之前會把心事告訴貓咪，但貓咪過世之後，她做瑜伽時會在心裡自問自答，甚至覺得可以聽到自己最真實答案。

本週劇中，張立昂為了躲葉星辰的閨密宇宙，被逼著躲進衣櫃裡，張立昂笑說，人生還真沒有被逼進櫃子裡的經驗，不過他給自己預留很大空間，笑說如果哪天真有狀況還是會躲，等躲後再決定中途要不要開櫃跳出來，他的理由很逗趣，「如果是女方爸媽還未能接受我，並未做好見面的準備，或是我沒準備好伴手禮，也許我會允許自己進櫃。」他甚至還幼稚的想，如果剛好有可疑人物出現，躲起來剛好抓姦，再出奇不意跳出，大聲嚇對方：「你偷吃喔?」看來內心小劇場很多。

(中時 )

樂基兒布條遮雙峰辣洩側乳 新婚1… 莫允雯包粽手忙腳亂 王家梁頻露…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。