最致命核潛艦排行榜！俄「北風之神」領銜5搶3

2018年06月15日 21:02 中時電子報 何宜玲

美國海軍俄亥俄級喬治亞號潛艦。(圖/美國海軍)

美國《國家利益》(The National Interest)網站日前報導地表最強、5大最致命的核潛艦，其中包括3艘俄羅斯的核動力潛艦和2艘美國的戰略核潛艦。

這個榜單中，除了美國海軍服役較久的俄亥俄級戰略核潛艦，和新的哥倫比亞級核潛艦以外。還有俄羅斯955型「北風之神級」第4代戰略核潛艦、855型「白蠟樹級」多用途核潛艦和667B型德爾塔IV級核潛艦。

俄羅斯和美國兩大強國囊括了這個榜單的所有排名，狠狠的讓其他國家包括中國在內的核潛艦都名落孫山。因此陸媒也關注到眾多解放軍核潛艦無緣晉級該名單中。

報導宣稱，雖然這些潛艦都沒有在真實戰爭被人們使用過，但是擁有核彈頭的核動力潛艦，確實是人類有史以來最致命的武器。在某些情況下，例如冷戰時期的俄亥俄級潛艦，只要1艘船艦就可以摧毀多達288座城市大小的攻擊目標，至於攻擊時間甚至用不到30分鐘就可以將目標打平。也就是說，如果發生第3次世界大戰的話，人們只要利用這些致命的攻擊武器，就可以比訂一份比薩還快送達的時間，瞬間消滅人類建立起來的千年文明。

該報導將全球目前正在服役或即將服役的核潛艦進行攀比，結果發現俄羅斯共有3艘潛艦入列，包括955型「北風之神級」第4代戰略核潛艦、855型「白蠟樹級」多用途核潛艦和667B型德爾塔IV級核潛艦等，成了該排行榜的最大贏家。

至於美國方面則有俄亥俄級戰略核潛艦和哥倫比亞級核潛艦，入圍全球最強核潛艦前5名的行列中，但是總數仍在俄羅斯之後。

俄國955型「北風之神級」核子動力潛艦是由俄羅斯紅寶石設計局設計，被劃分為第4代戰略核潛艦，同時也是俄羅斯海軍的核子戰略攻擊主力。艦長170公尺，寬13.5公尺，吃水達10.5公尺，排水量為1.7萬噸，最高航速為29節。

俄羅斯855型「白蠟樹級」核潛艦，水下排水量13800噸，最高航速31節。艦長111公尺，寬12公尺，吃水達8.4公尺。它被設計成一款多用途的攻擊型核潛艦，可以和水面艦艇作戰，也可以對岸上目標進行飛彈突擊，還可以實施打擊任務。另有軍事專家認為「白蠟樹級」潛艦的性能至少與美國「海狼級」核潛艦相當。

(中時電子報)