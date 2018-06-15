對「張家」感冒？ 農委會副主委陳吉仲放張麗善鴿子

2018年06月15日 21:06 中時 周麗蘭

陳吉仲（中）在雲林縣府舉行記者會後就離開，大批媒體趕往西螺稻穀烘乾中心等他，等40分鐘才知被放鴿子。（周麗蘭攝）

農委會副主委陳吉仲陳吉仲15日下午原應立委張麗善要求到西螺農會區域型稻穀乾燥中心視察，不過2點到縣府舉行記者會後即離開雲林，臨時爽約張麗善，張苦等40分鐘得知他不來對媒體痛批「落跑副主委」、「稻穀也分顏色」。

張麗善表示，陳吉仲15日上午前往嘉義朴子農會看烘乾作業，她得知後立即打給陳吉仲希望他到西螺農會烘乾場向農會及糧商說明，陳吉仲說好，約下午2點，下午臨時說他有事改為3點，她和縣農會總幹事、西螺、大埤、斗南農會總幹事在西螺烘乾中心苦等，等40分鐘才知道被放鴿子。

不只張麗善等人被爽約，大批媒體、SNG車、農民也被放鴿子，農糧署副署長莊老達無法交代，張麗善再去電，陳吉仲答覆因有事回台北了。

張麗善痛批陳吉仲有空去嘉義作秀拉抬翁章梁，要他來雲林就落跑，「心中只有吳音寧、沒有農民」、「連稻穀也分顏色」。

不過張麗善最後還是向農糧署副署長莊老達、中區分署長王安石建議，補助農會外送烘乾運費每百台斤20元、內送烘乾10元根本不夠，農會其實還得自掏腰包補貼。

她代農會總幹事表達，現在民間糧商收購價低於每百台斤900元，甚至有到888元，農會若以930元收購餘糧，相關虧損、補助政府應全額負擔，不應該政府請客而由農會買單。

(中時 )