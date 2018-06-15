東京電力、成大攜手 沙崙落實智慧綠能

2018年06月15日 21:26 中時 曹婷婷

台灣積極發展再生能源，電力自由化正起步，成功大學與國際知名日本東京電力電網集團簽署跨國備忘錄，攜手成立研發中心，以沙崙為實驗場域，預計2年內布建「智慧電網」，勾勒沙崙智慧生態循環城市的發展樣貌。

政府在台南沙崙設立綠能科學城，擘畫台灣創新綠能產業生態藍圖，成大與東京電力電網集團攜手研發更具前瞻性的低碳生活智慧能源解決方案，並成立產學聯盟，將台日能源產學創新研發成果輸出，這場簽約也是近年日本電力相關產業最大規模與最高層級的訪問團。

成大校長蘇慧貞指出，成大做為台灣學術研究重鎮，為產業經濟及智慧綠能科技做出貢獻，成大與東京電力集團締約前，雙方深度溝通近8個月，東京電力看中成大跨領域研發能力，雙方合作將是台灣能源策略轉型與台日能源產業跨國合作的重要橋樑。

成大資訊工程系教授莊坤達指出，台灣過去對能源議題著重在創能與儲能，然而，利用資通訊科技，收集與偵測電力供應與使用，調整電力生產與耗電，達到節能、降低耗損的「智慧電網」已是發展智慧城市不可缺的一部份。

成大與東京電力將從能源政策設計、系統架構和數據平台的管理等議題發展合作，逐步勾勒沙崙智慧生態循環城市的發展樣貌。

莊坤達說，日本近年來電力自由化，在能源供應、輸配電（電力網）及售電端的能源市場已全面競爭，再生能源占比不斷上升，能源利用率也提高，東京電力「智慧電網」發展，將是台灣電力自由化過程重要參考與借鏡。

台灣發展智慧電網才剛起步，莊坤達說，日本電力業者進一步思考如何將「智慧電網」資料數據應用在生活面向，例如日本社會高齡化，社區獨居老人多，透過居家電力使用量多寡，成為判斷長輩生活作息是否如常的依據。

(中時 )