母親節送《格雷》三部曲？作者E.L.詹姆絲開心到「免費送」！

2018年06月15日 21:10 中時 徐桐炘

甘蒂絲柏根的角色原型則是編劇的母親。（威視提供）

電影《高年級姐妹會》描述4位相識了大半輩子的熟齡女子，因緣際會下讀了《格雷的五十道陰影》後，從此顛覆過往對人生的看法，但看似異想天開的故事竟是來自於導演比爾霍爾德的親身經歷？編劇艾琳希姆斯（Erin Simms）受訪時表示：「我跟比爾在勞勃瑞福的製作公司裡一起工作多年，有一年母親節《格雷》三部曲剛出版，比爾決定將這三本書寄給他母親當作母親節禮物，我那時候真的覺得他瘋了！」

原來比爾現實生活中的母親正是《高年級姐妹會》中由珍芳達飾演的角色原型，個性相當豪爽開放，因此母親十分喜歡這份禮物，艾琳看到這樣的結果覺得很有趣，便將《格雷》三部曲寄給了她的母親與繼母，意外的3位母親對於《格雷》三部曲的反應完全不同，中間也發生了許多趣事，編劇艾琳立刻決定：「我要來寫一個關於熟女組成讀書會的故事，她們要讀的書就是《格雷的五十道陰影》！」

艾琳更將完整的《高年級姐妹會》劇本送到《格雷》作者E.L.詹姆絲手上，結果E.L.詹姆絲愛死了，不但馬上跟編劇聯絡，同意讓電影引用小說內文，還大方交代出版社要讓劇組免費使用《格雷的五十道陰影》的書封，讓製作團隊喜出望外，該片在美國上映至今快一個月，已創下近六千萬美金的極佳票房。7月13日全台上映。

(中時 )