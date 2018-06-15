2外籍油輪擱淺高雄鳳鼻頭外海 32人全數獲救

2018年06月15日 21:13 中時 王錦河

淀泊高雄鳳鼻頭漁港外海的斐濟籍「勝利者19號（WINNER 19）」（中）和巴拿馬籍「新利號（SHINE LUCK）」2艘油輪，14日晚間遭強風大雨侵襲導致流錨，分別擱淺在林園中坑門出水口附近沙灘（如圖）和鳳鼻頭北堤礁岸，2輪共32人15日凌晨已全數獲救，不少民眾15日在林園沙灘旁好奇圍觀拍攝擱淺的1597噸重油輪勝利者19號。（王錦河攝）

淀泊高雄鳳鼻頭漁港外海的斐濟籍「勝利者19號（WINNER 19）」和巴拿馬籍「新利號（SHINE LUCK）」（中）2艘油輪，14日晚間遭強風大雨侵襲導致流錨，分別擱淺在林園中坑門出水口附近沙灘和鳳鼻頭北堤礁岸（如圖），2輪共32人15日凌晨已全數獲救，不少民眾15日在鳳鼻頭防波堤好奇圍觀拍攝擱淺的3274噸重油輪新利號，海浪不時拍打船體。（王錦河攝）

淀泊高雄鳳鼻頭漁港外海的斐濟籍「勝利者19號（WINNER 19）」和巴拿馬籍「新利號（SHINE LUCK）」2艘油輪，14日晚間遭強風大雨侵襲導致流錨，分別擱淺在林園中坑門出水口附近沙灘和鳳鼻頭北堤礁岸，2輪共32人15日凌晨已全數獲救，不少民眾天亮後在兩地油輪擱淺處好奇圍觀拍照。

1597噸重的「勝利者19號」（WINNER 19）14日晚間大約8點擱淺在林園中坑門出水口北方0.2浬沙灘，船上共有14名印度籍船員，海巡和消防人員在船首掛起繩梯，風雨中協助14名船員涉水上岸，大約晚間10點14名船員先安置在鳳鼻頭安檢所休息。

淀泊高雄鳳鼻頭漁港外海的斐濟籍「勝利者19號（WINNER 19）」（中）和巴拿馬籍「新利號（SHINE LUCK）」2艘油輪，14日晚間遭強風大雨侵襲導致流錨，分別擱淺在林園中坑門出水口附近沙灘（如圖）和鳳鼻頭北堤礁岸，2輪共32人15日凌晨已全數獲救，不少民眾15日在林園沙灘旁好奇圍觀拍攝擱淺的1597噸重油輪勝利者19號。（王錦河攝）

淀泊高雄鳳鼻頭漁港外海的斐濟籍「勝利者19號（WINNER 19）」和巴拿馬籍「新利號（SHINE LUCK）」（中）2艘油輪，14日晚間遭強風大雨侵襲導致流錨，分別擱淺在林園中坑門出水口附近沙灘和鳳鼻頭北堤礁岸（如圖），2輪共32人15日凌晨已全數獲救，不少民眾15日在鳳鼻頭防波堤好奇圍觀擱淺的3274噸重油輪新利號，海浪不時拍打船體。（王錦河攝）

3274噸重的「新利號」（SHINE LUCK）擱淺在鳳鼻頭漁港北堤礁岸，船上有大陸、印尼和緬甸籍船員共18人，其中1人已自行游上岸，由於風強浪大伴隨大雨不易救援，直升機無法出勤，15日凌晨大約3點重機具吊車抵達岸邊，以鐵籠吊掛方式分批將受困的17名船員陸續救下船，約4點多17人全數獲救，平安脫困。

經過一整夜的大雨，15日白天高雄市區雨勢暫歇，不少民眾在鳳鼻頭防波堤好奇圍觀擱淺的油輪新利號，在林園海邊沙灘旁圍觀拍攝另1艘擱淺的油輪勝利者19號，還有1對情侶走到沙灘油輪旁自拍。相關單位正研擬將2艘擱淺油輪拖離岸邊的方法。

(中時 )

淀泊高雄鳳鼻頭漁港外海的斐濟籍「勝利者19號（WINNER 19）」（右）和巴 拿馬籍「新利號（SHINE LUCK）」2艘油輪，14日晚間遭強風大雨侵襲導致流錨，分別擱淺在林園 中坑門出水口附近沙灘（如圖）和鳳鼻頭北堤礁岸，2輪共32人15日凌晨已全數獲救，不少民眾15日 在林園沙灘旁好奇圍觀拍攝擱淺的1597噸重油輪勝利者19號，1對情侶（中）還走到沙灘油輪旁拍照留念。（王錦河攝）