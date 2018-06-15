世足開幕戰狂潮來襲 全台首日255萬人瘋看MOD

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2018年世界盃足球賽於台北時間14日晚上在俄羅斯盛大開踢，中華電信表示，基於俄羅斯與台灣時差關係，80%的比賽都在晚上就能收看，熱度更勝2014年世界盃足球賽，首日吸引255萬人次觀賞紀錄。

根據尼爾森收視率調查，中華電信MOD世足轉播再創收視佳績，開幕戰由俄羅斯對沙烏地阿拉伯，14日晚間最高收視時間落在俄羅斯率先破網後進第一球的23:18分，該分鐘有近8萬人收看，瞬間最高收視率達1.8%，平均收視率逼近2014巴西世足冠軍戰，僅一日時間，便吸引共近255萬人次收看。

愛爾達連續三屆投入世足賽轉播、並且連兩屆取得台灣區賽事轉播總代理，今年愛爾達透過中華電信MOD CH201愛爾達體育二台及CH 202愛爾達體育三台、Hami Video、以及ELTA OTT影視三大平台，獨家轉播賽事，共轉播64場賽事，其中20場全程以4K轉播。

中華電信表示，今年世足開打期間適逢端午連假，許多民眾為了享受4K超高畫質如臨現場的視覺體驗，指定選擇中華電信MOD轉播的運動酒吧，感受大螢幕播出MOD賽事轉播的畫質震撼，因此在連假前預訂早就爆滿。

預期6/16世界球王C羅領軍葡萄牙VS西班牙、6/16梅西領軍阿根廷VS冰島、6/17冠軍德國VS墨西哥，都是本週熱門賽程。

(工商 )

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