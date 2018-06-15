黃偉哲端午前夕獻教育三溫暖首波政策 為特教生發聲

2018年06月15日 21:43 中時 曹婷婷

民進黨台南市長參選人黃偉哲端午前夕端出教育三溫暖的第一波教育政策，為特教生發聲，未來將提高預算增聘特教專任教師及助理員，保障特教學生的生活照顧與學習輔導等需求的滿足。

黃偉哲說，孩子學習不能等待，想出方法來解決問題就是政府的責任，表示在台南有近1500名的特教生「緩飛天使」，除了少部份在啟智、啟聽學校外，多數分散在全市的一般學校裡求學，只要給予多一點的學習資源投入，就可以讓這群孩子趕上學習與成長的步伐。

他說，未來進入市府後，他會和醫療、教育、社會福利等各領域專家，從制度面來思考與改善，並提高預算，增聘特教專任教師及助理員，給予讓這群孩子更多元的協助，同時減輕家長負擔。

一名特教生母親盧小姐也現身說法，她因為兒子罹患裘馨氏症，但校內助理人員不足，校方請家長必須到校園擔任助理人員，她為此只能提離職，全天候照顧小孩，不但家長沒有喘息空間，一個家庭的經濟也會有所影響。

台南市重症兒童關懷協會理事長蔡雅惠也到場提出陳情，希望未來在多元入學比序上，體適能不要列入計算。黃偉哲回應表示，尊重專業，後續需經過精細的流程加以審查，再做出改善。

黃偉哲預計將提出教育三溫暖共三大政策，15日公布第一波，後續還有2波教育政策的訴求，他說，從宣布參選以來已經陸續針對交通、勞工、警消及教育提出明確施政方向。

(中時 )