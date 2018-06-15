陳吉仲證實曾勸吳音寧「適度轉換跑道」

2018年06月15日 21:46 中時 周麗蘭

農委會府主委陳吉仲15日下午在雲林縣府舉行記者會說明溼穀收購政策，針對媒體詢問是否有勸過北農總經理吳音寧下台但被拒絕？他證實站在朋友的立場，曾對她說「適度的轉換跑道對她以及對大家沒有什麼不好」。

陳吉仲表示，吳音寧擔任北農總經理是他的推薦，她做事認真，有一致的理念及核心價值要共同打拼，在她打不還手罵不還口的那段時間，他站在好朋友的立場曾告訴她，如果那個環境讓她沒有辦法專業發揮，是否可以找到一個更合適去貢獻。

陳吉仲說，「某種程度一個適度的轉換跑道」，對他及對大家沒有什麼不好，但那是在很久之前的情勢，基於朋友的立場，他做過這樣坦白的報告。

媒體也詢問陳吉仲自己是否請辭被慰留？他回答，其實現在是農忙時期，一邊在做防災，14日他進駐防災應變中心，他的工作都按照正常的安排，現在就是在做他的工作，「哪有什麼離開我的位置的事情」。

媒體追問沒有被慰留的事情？陳吉仲說，他現在就是在執行公務，而且確定一定要照顧到農民，他含糊說「.如果因為總統有責罵這件事情，我們也不會站在這裡在幫助農民解決問題….如果因為只有長官要求我才去做，我更沒有資格在位子上」。

陳吉仲強調，很多媒體報導包括他個人，很多都不是事實。

(中時 )