陳吉仲證實曾勸吳音寧「適度轉換跑道」

農委會副主委陳吉仲15日於雲林縣府舉行記者會中坦言，曾勸吳音寧適度的轉換跑道對她以及對大家沒有什麼不好。（周麗蘭攝）

友善列印
中時

農委會府主委陳吉仲15日下午在雲林縣府舉行記者會說明溼穀收購政策，針對媒體詢問是否有勸過北農總經理吳音寧下台但被拒絕？他證實站在朋友的立場，曾對她說「適度的轉換跑道對她以及對大家沒有什麼不好」。

陳吉仲表示，吳音寧擔任北農總經理是他的推薦，她做事認真，有一致的理念及核心價值要共同打拼，在她打不還手罵不還口的那段時間，他站在好朋友的立場曾告訴她，如果那個環境讓她沒有辦法專業發揮，是否可以找到一個更合適去貢獻。

陳吉仲說，「某種程度一個適度的轉換跑道」，對他及對大家沒有什麼不好，但那是在很久之前的情勢，基於朋友的立場，他做過這樣坦白的報告。

媒體也詢問陳吉仲自己是否請辭被慰留？他回答，其實現在是農忙時期，一邊在做防災，14日他進駐防災應變中心，他的工作都按照正常的安排，現在就是在做他的工作，「哪有什麼離開我的位置的事情」。

媒體追問沒有被慰留的事情？陳吉仲說，他現在就是在執行公務，而且確定一定要照顧到農民，他含糊說「.如果因為總統有責罵這件事情，我們也不會站在這裡在幫助農民解決問題….如果因為只有長官要求我才去做，我更沒有資格在位子上」。

陳吉仲強調，很多媒體報導包括他個人，很多都不是事實。

(中時 )

黃偉哲端午前夕獻教育三溫暖首波… 出席新莊區里長座談 侯友宜：認…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。