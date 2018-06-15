美媒評最危險核潛艇 俄3美2 陸落空

2018年06月15日 21:31 中時電子報 盧伯華

美國媒體《國家利益》雜誌最近推出全球最致命核潛艇排行榜評選，進入該排行榜的5款核潛艇包括正在服役的和即將服役的，其中有3艘俄羅斯潛艇入選，2艘美國核潛艇入選，中國潛艇則未被列入。

俄羅斯衛星通訊社引述《國家利益》的報導說，955型「北風之神」級第4代戰略核潛艇列名在5種最危險核潛艇之內。此型核潛艇西方稱為「多爾戈魯基」級，是「德爾塔」級核潛艦和「颱風」級核潛艦的後繼型，由於採用了與「颱風」級潛艇的特殊泵推進發動機，讓這艘潛艇成為俄羅斯最安靜的潛艇。

圖為俄羅斯德爾塔IV級戰略核潛艇「葉卡捷琳堡號」於2011年的檔案照片。（圖／美聯社）

俄羅斯另一款667BDRM型「德爾塔IV」級（海豚級）核潛艇也被列入排行榜，它是前蘇聯海軍建造的最後一型戰略核潛艇，也是「德爾塔IV」級中的最後一型，是目前俄羅斯海軍戰略核武的中堅。本級潛艇設計時以攻擊美國本土為主要使命，裝備了高精度的潛基彈道飛彈，可在安全的水域發射而能覆蓋美國領土的戰略目標。

進入排行榜的第3艘俄羅斯核潛艇是885型「梣樹」級多用途核潛艇，西方國家稱其為「亞森」級或「北德文斯克級」核子動力攻擊潛艦，是俄羅斯海軍的通用攻擊型核子動力潛艦，由「狗魚」級和「阿爾法」級發展而來，用以取代目前俄羅斯海軍中屬於前蘇聯時期的潛艇。該潛艇裝備32枚「口徑」巡弋飛彈。

報導說，上述3款核潛艇構成了俄羅斯戰略潛艦隊的基礎。

美國俄亥俄級戰略核潛艇「內布拉斯加號」2008年完成巡航任務後在西雅圖靠港。（圖／美聯社）

而另外2型進入榜單的是美軍的「俄亥俄」級戰略核潛艇和「哥倫比亞」級核潛艇。

美國海軍1976年開始建造的「俄亥俄」級核潛艇是美國戰略潛艇的主幹，它與前蘇聯的「颱風」級潛艇同為冷戰時期的典型產物。目前18艘「俄亥俄」級潛艇中大部份配備三叉戟彈道飛彈，少部份配備巡弋飛彈。

另一款入列的「哥倫比亞」級又稱「俄亥俄級替換型」潛艇，是美國海軍還在開發中的核子潛艇，用於取代相對老舊的「俄亥俄」級，同樣配備三叉戟彈道飛彈。美軍計劃於2021年開始設計建造，預計2031年服役。它與「俄亥俄」級共同構成了美軍現在和未來戰略核潛艇部隊的基礎。

(中時電子報)