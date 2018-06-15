金曲國際音樂節邀國際代表參加商務交流會

西班牙Primavera Pro春之聲音樂節策展人Heredero。（台視提供）

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旺報
泰國BMMF策展人Yuthana Boonorm。（台視提供）
馬來西亞WebTVAsia創辦人Fred Chong。（台視提供）

文化部影視及流行音樂產業局主辦的「2018GMA金曲國際音樂節」，為協助國內音樂產業擴大與國際交流機會，除延續往年「商展交易中心」的線上媒合模式外，今年擴增辦理「商務交流會」，分為「音樂節與策展人」及「潛在商機與買家」，共計15場次，有來自18個不同國家共計39位代表參與。

音樂節與策展人部分的參與人，包括加拿大 North by Northeast音樂節、瑞典Live at Heart音樂節、西班牙Primavera Pro春之聲音樂節、冰島 Iceland Airwaves音樂節、德國C/O POP音樂節、荷蘭 Le Guess Who?等音樂節策展人；瑞典Live at Heart音樂節今年更首度與金曲國際音樂節策略聯盟合作，策展人Peter Åstedt將率瑞典龐克流行樂團The Magnettes舉行售票演唱會；Peter表示關注台灣音樂市場已有一段時間，對阿妹與Matzka印象深刻，希望未來也能有機會合作。

曾參加過金曲系列活動的泰國BMMF策展人Yuthana Boonorm表示，金曲國際音樂節的商務活動，協助其認識並了解其他公司的特質，藉此開啟更多合作機會。

商機與買家部分，邀請的來賓包括日前進軍台灣、成立原創內容影音平台的馬來西亞WebTVAsia（歌手黃明志網路行銷的重要推手），泰國電台與展演平台Cat Radio& Expo、韓國CJ E&M、大陸太合樂動科技（秀動網），開發「抖音」APP的中國字節跳動科技，及歐洲媒合展演創新網路平台INES等國際重要廠商，並首次跨界邀請台北時裝協會，以推廣台灣設計師品牌，替音樂與時尚業界做完善的媒合。

「2018GMA金曲國際音樂節」將於6月20日至6月22日在台北寒舍艾美酒店舉行，僅開放音樂或相關跨域產業界線上報名，活動場次請上2018GMA金曲活動官網（http://gma.tavis.tw/gm29/index.htm）查詢。

(旺報 )

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