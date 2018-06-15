在家搶優惠 HAPPY GO聯手24大通路線上兌點

HAPPY GO線上兌點推出各式即享券及四大超商咖啡優惠。（HAPPY GO提供）

友善列印
中時

連假遇豪雨，宅在家也能有好康，即日起HAPPY GO首度大規模集結全家便利商店、7-ELEVEN、萊爾富、OK四家超商，及HOLA特力和樂、寶島眼鏡、屈臣氏、85度C、王品集團等24家知名通路、品牌，推出「盛夏線上兌點」系列活動，涵蓋超商咖啡、涼枕、涼夏寢織、太陽眼鏡、生活用品、美食等，可趁此依個人喜好享優惠。

其中，HOLA特力和樂聯手iCONNECT MEDIA推出HAPPY GO卡友獨家活動，30日前扣1點HAPPY GO點數可用799元購買原價1980元的天絲涼爽凝膠記憶枕，等於打4折；30日前全家便利商店每周五有HAPPY GO卡友日，兌200點以上，可享點數加贈40%。

線上兌點因為操作方便、商品多元，使用人次逐年增加2至3成，又以現金券、符合時節的商品最受卡友歡迎。由於打破實體通路的店家數、地理位置以及時間限制，使原先主要使用的31歲至40歲族群，年齡層逐漸往上、下擴大。

這次「盛夏線上兌點」可兌換寶島眼鏡K-Design太陽眼鏡、四家超商咖啡，以及王品集團（王品、西堤、陶板屋、原燒、聚、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、石二鍋、hot7、ita義塔、莆田）、屈臣氏、天仁喫茶趣TOGO、85度C、COLD STONE、丹堤咖啡等品牌現金券，面額從30元至300元不等。

(中時 )

划算又好吃！網激推好市多4款冰… 別被熱低壓出海騙了！端午節依然…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。