在家搶優惠 HAPPY GO聯手24大通路線上兌點

2018年06月15日 21:54 中時 郭家崴

連假遇豪雨，宅在家也能有好康，即日起HAPPY GO首度大規模集結全家便利商店、7-ELEVEN、萊爾富、OK四家超商，及HOLA特力和樂、寶島眼鏡、屈臣氏、85度C、王品集團等24家知名通路、品牌，推出「盛夏線上兌點」系列活動，涵蓋超商咖啡、涼枕、涼夏寢織、太陽眼鏡、生活用品、美食等，可趁此依個人喜好享優惠。

其中，HOLA特力和樂聯手iCONNECT MEDIA推出HAPPY GO卡友獨家活動，30日前扣1點HAPPY GO點數可用799元購買原價1980元的天絲涼爽凝膠記憶枕，等於打4折；30日前全家便利商店每周五有HAPPY GO卡友日，兌200點以上，可享點數加贈40%。

線上兌點因為操作方便、商品多元，使用人次逐年增加2至3成，又以現金券、符合時節的商品最受卡友歡迎。由於打破實體通路的店家數、地理位置以及時間限制，使原先主要使用的31歲至40歲族群，年齡層逐漸往上、下擴大。

這次「盛夏線上兌點」可兌換寶島眼鏡K-Design太陽眼鏡、四家超商咖啡，以及王品集團（王品、西堤、陶板屋、原燒、聚、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、石二鍋、hot7、ita義塔、莆田）、屈臣氏、天仁喫茶趣TOGO、85度C、COLD STONE、丹堤咖啡等品牌現金券，面額從30元至300元不等。

(中時 )