主播郭安妮前進校園 推廣「孝順成習慣」

2018年06月15日 22:04 旺報 廖慧娟

在城市大學的同學帶領下，郭安妮（右）順利唱完第一屆旺旺孝親獎的得獎歌曲〈孝敬父母〉。（中視提供）

郭安妮（左）與製作孝親獎的錄音老師許恒瑞。（中視提供）

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」提倡孝親的美意，深受兩岸三地全球華人都熱情響應，目前正在報名期間。為了推廣「讓孝順成為一種習慣」觀念，中視、中天主播群5月起前進台灣校園。中視主播郭安妮昨天（14日）就前進台北城市科技大學，與流行音樂學系的同學們分享對孝順的做法、想法。

郭安妮面對全場爆滿的大學生透露，從小的夢想就是當主播，但在全英文環境下生長的她，到了大學時期才開始狂背中文，得以順利進入新聞行業，由於中文程度無法與其他記者相比，所以她積極展現強項「英文」，訪問許多好萊塢明星，累積許多積極展現資歷：「現在回頭去看，當時感覺好像很困難，都是憑藉堅持與毅力一路走到現在……還要感謝家人在背後的支持！」坦承當時如果沒有媽媽的堅持，每天晚上與在美國的她視訊苦練中文，就不會有現在主播台上自信的郭安妮。

由於現場都是流行音樂學系的學生，大家對音樂十分熱愛，特別邀郭安妮演唱第一屆得獎歌曲〈孝敬父母〉。第一次面對上百人唱現場，郭安妮擔心會大走音，結果一開口就不小心凸槌，立刻害羞大喊：「再給我一次機會！」最後在學生帶領下，唱完整首歌，引來全場尖叫和歡呼，她也馬上跟錄製〈孝敬父母〉的許恒瑞老師說：「老師我覺得我那天（錄音）唱得比較好！」

由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦，包括中新社、星洲日報等兩岸40幾家媒體參與協辦的「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」，報名至8月31日止，鼓勵大家以活潑、創意方式表達孝意；凡年滿12歲的兩岸人民與其他地區華人，以中文創作者皆可報名參加，曲風不限，得獎者將受邀製作MV出版專輯，比賽總獎金高達173萬元人民幣，相當於800萬台幣。更多相關活動訊息，請上旺旺孝親獎活動官網參閱http://www.loveparents.org/#home。

(旺報 )