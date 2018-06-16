女會計A公款淪性奴　色老闆下場比她慘

色老闆逼A公款女會計做愛，判罰比女會計還重。（示意圖／達志影像）

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中時電子報

北市一家公司女會計，2年前侵占公款205萬餘元，張姓老闆發現後竟逼簽「性愛契約切結書」，要她每周陪睡1次，遇生日還得多1次。女會計被迫和張男未戴套嘿咻5次後，不堪折磨自首，並控告張男利用權勢性交罪。新北地院日前判女會計6月徒刑，可易科罰金18萬元，昨再判張男3年2月徒刑。

張男2016年10月張男發現女會計犯行，私下找她進辦公室簽悔過書，後清查越來越多，後給已簽9張悔過書的女會計兩條路走，一、當小三，不用賠償，二、告訴家人、男友、學校，外加法辦。

女會計擔心東窗事發，只好答應自同年11月起與張男上汽車旅館，張男還不理會女子在廁所吐、馬桶旁邊哭，並冷漠的說：「不要浪費時間」，進而沒戴套發生性行為。後後4次也不甩女會計要求戴套，還要女會計自行裝避孕器，甚至不准避孕，不准吃事後丸。

張男間期還傳訊威脅要把債權賣給地下錢莊，錢莊則會將女會計賣給妓院，到時候她就是所有男人的性工具，還要女會計簽下「性愛契約切結書」，約定每周做愛1次，可接吻、口交，除非遇月經才改口交，遇張男生日須多一次，若不慎造成懷孕，張男願意給住所、生活費，直到小孩成年，或給100萬元，但監護權歸張男，若女會計說謊，1次罰5萬元。

女會計事後女不堪身心折磨，去年1月到新北市板橋警分局自首侵占並控告老闆性侵。新北地院開庭，基於女會計指證歷歷，又有恐嚇等LINE對話，且兩人若是你情我願，何需性愛契約切結書，換取不提告？遂依利用權勢性交罪判張男有罪。

(中時電子報)

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