《兩岸星期人物》發現抗超級病毒關鍵 馬國華裔美女科學家藍舒潔

2018年06月16日 08:11 中時電子報 李靖棠

受限於過往刻板印象，女性在科學與科技的人才一直比例不多，但如今，愈來愈多女性選擇科學作為職業，也成功地在這塊領域上發光發熱。本文的主人翁藍舒潔，不僅是生物科學界的明日之星，也是一名女學霸。外表清秀的她，在登上頒獎典禮的那一刻，就成為各界關注的嬌點，大家都好奇，她究竟是何方神聖？

現年27歲的藍舒潔（Lam Shu Jie），出生於馬來西亞柔佛（Johor），屬於華裔家庭，在中學階段所有科目都拿到了A，是位不折不扣的美女學霸。但很可惜的是，她在準備大學階段時，卻未能取得馬國政府的JPA獎學金，2008年轉而遠赴澳洲、進入名校墨爾本大學（Melbourne University），攻讀化學工程學系。

當時在墨爾本大學攻讀博士班的藍舒潔（圖右）與指導教授。（圖/墨爾本大學）

成績優異的她，憑藉著自己的能力，取得澳洲政府獎學金，支持她繼續向碩士、博士班階段邁進。並在指導老師的支持下，於博士班一年級的時候，以一篇發現對抗超級病毒（superbug）的期刊論文，不僅讓她名氣大開，也獲得資金贊助、而能進一步深入研究可能問世的新藥品。藍舒潔也因此被提名為世界華人希望之星，並在領獎時，被大陸原衛生部長高強稱讚，認為她再繼續努力，有一天將能得到諾貝爾獎。

獲得世界華人希望之星獎項的藍舒潔。（圖/中國網）

從她的社群網站上發現，藍舒潔已在2016年從墨爾本大學取得化工博士學位，並進入昆泰（IQVIA）集團，目前已是負責美國、亞洲等地區的資深研發顧問。她的成就，在被歐美媒體曝光後，也一度成為馬來西亞不少網友羨慕的對象，並曾以此抨擊馬國政府不懂留住人才，讓如此優異的人才，被迫離鄉背井發展。

但無論如何，發展潛力無限的她，未來只要有機會，勢必能再次於學界和生技界大放異彩，為人類找到更多優質的特效藥品，解決與抵抗那些令我們苦惱的疾病。

(中時電子報)