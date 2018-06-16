《實習醫生》迎接第300集 粉絲「想念的角色」紛回歸慶祝？！

2018年06月16日 00:31 中時 徐桐炘

300集中酷似喬治歐麥利和克莉絲汀楊的年輕演員出現。（Star World提供）

美國人氣影集《實習醫生》將在今（16日）晚上10點播出第300集，許多粉絲想念的角色都以「巧妙的方式」回歸，其中最有趣的是劇組找了3個神似元老級演員的的年輕演員，命運般的巧合讓女主角葛蕾不由得回想起3位好友，包括第10季離開醫院的克莉絲汀娜楊、第六季離開的伊茲和同季往生的喬治歐麥利，巧合的是在美播出第300集的當天，正是女主角艾蓮朋佩歐（Ellen Pompeo）的結婚紀念日！

該劇過往創造出許多經典的角色，除了女主角葛蕾之外，粉絲們最懷念的莫過於克莉絲汀楊、喬治歐麥利、伊茲以及白馬王子醫生德瑞克，其中「小克莉絲汀楊」、「小喬治歐麥利」、「小伊茲」的登場，讓女主角葛蕾回想去過往的點滴，「小克莉絲汀楊」甚至對葛蕾說：「救我一命，就像我是你好友一樣！」讓許多觀眾為之揪心，也繼續好奇原本飾演這個角色的吳珊卓（Sandra Oh）是否真有機會回歸？

吳珊卓（Sandra Oh）目前正主演美劇《Killing Eve》，精湛的演出也成為今年艾美獎戲劇類最佳女主角入圍大熱門人選，但媒體與粉絲始終關心她是否會回歸《實習醫生》？她說：「目前真的沒有任何計畫要回歸，即使只是客串。但做好工作的唯一方法，就是忠於自我的方針，並往正確的方向努力下去！」

對於飾演女主角葛蕾的艾蓮朋佩歐（Ellen Pompeo）來說，《實習醫生》可以說是僅次於婚姻關係，第二個最長、最緊密關係的存在，無獨有偶，在美國播出第300集時，正好就是她的結婚紀念日，面對第300集的播出艾蓮朋佩歐形容這一集就像是「寫給原創角色們的情書」。

Star World《實習醫生》全新第14季第300集即將在本週六(16日)晚上10點全台首播，最想念的角色將以巧妙的姿態回歸，並確定續拍第15季，並確定更多精彩幕後花絮在Star World(Taiwan)官方粉絲頁 https://www.facebook.com/starworld.tw/videos/2032863766726680/

(中時 )