美陸貿易戰開打 下一波對大陸1000億美元商品課稅

2018年06月16日 00:58 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國總統川普15日宣布，對價值500億美元的大陸進口商品啟動25％的關稅。據路透通訊社報導，美方還準備了一份預備清單，涉及價值1000億美元的大陸商品。陸方表示將立即祭出同等規模的徵稅措施，稱「美方置雙方已經形成的共識於不顧，反覆無常」。陸美貿易戰儼然到來。

據德國之聲中文網報導，美國時間15日上午，川普宣布對價值500億美元的大陸進口商品啟動25％的關稅。其中包括價值340億美元的818個產品類別，而500億中剩下價值160億美元的徵稅對象目前待定。

川普在一份聲明中說，這些進口商品都是具有戰略重要性的商品，並表示如果北京回擊「例如，向美國商品、服務或者農產品徵收新的關稅，提高非關稅壁壘或者對美國出口商、在華美企採取懲罰性行動」，美方將採取進一步的措施，「進一步徵收關稅」。

大陸方面也迅速作出回應。大陸商務部15日表示，將祭出「同等規模、同等力度的徵稅措施」，並強調「雙方此前磋商達成的所有經貿成果，將同時失效」。商務部發言人特別強調了美方的出爾反爾，稱「美方置雙方已經形成的共識於不顧，反覆無常，挑起貿易戰」。

陸方此前已公布對包括大豆、飛機和汽車等在內，進口金額約500億美元的美國商品加稅清單，並稱華府若有進一步動作大陸也將予以回應。

與此同時，消息人士對路透表示，除了包括價值500億美元的清單外，華府也完成了另一份可能的關稅清單，以應對大陸可能的報復性措施。

數名消息人士表示，美國已幾乎完成了第二份針對大陸商品徵收關稅清單的擬定，涉及價值1000億美元的商品。三名了解川普政府徵稅計劃想法的消息人士告訴路透，1000億美元的商品清單與500億美元商品清單一樣，都要徵詢公眾意見和進行聽證，因此可能需要60天甚至更長時間才能開始實施。

這份清單打算選擇可從其他國家獲得大量替代供應的商品，以便將美國消費者和企業受到的影響降至最低。但消除所有影響或許是不可能的。

「毋庸置疑，要對1000億美元大陸商品徵稅，勢必會打擊到從大陸進口的消費產品，」一名聽取了美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）簡報的人士對路透表示。該人士還稱，羅斯表示，這份清單將把鎖定個別商品類別中，大陸供應在美國總進口占比33％以下的商品，使美國更加容易轉而從其他國家進口。

路透4月針對美國統計局進口數據所做的分析顯示，有約7600種消費品和工業品仍可加徵關稅，累計價值達1010億美元，這些商品中，大陸占美國進口的40％或略低。

另一名熟悉華府想法的人士稱，若按照33％的門檻來計算，很難湊齊價值1000億美元的商品。

川普承諾要與大陸建立起公平和互惠的貿易關系。去年美國對大陸的商品貿易逆差達到3750億美元。此外，外國公司長久以來都對強制技術轉讓和市場限制抱怨多多。

(中時 )