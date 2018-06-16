世足》摩洛哥自擺烏龍 伊朗拿下亞洲暌違8年勝利

2018年06月16日 01:12 中時電子報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世足賽的B組小組賽首戰是「阿特拉斯雄鷹」摩洛哥大戰「波斯獅團」伊朗，戰況格外激烈，伊朗前4次參加世足賽只要對上非洲隊伍都是0比0收場，今年靠著摩洛哥的「烏龍球」改寫歷史宿命，伊朗1比0力克摩洛哥，「波斯獅團」終於可以征服非洲了。也是他們自1998年擊敗美國以來，相隔20年再次於世足賽奪勝。

摩洛哥與伊朗第1次在足賽碰頭，兩隊球員積極搶攻，踼得滿場飛舞，開賽3分鐘內摩洛哥有2次攻門機會，可惜無攻而返，其中齊亞赫「揮腿落空」沒踢到隊友的傳球，隨後雙方你來我往卻難越雷池一步。

由於兩隊踢得起勁，犯規次數也多了，伊朗在開賽不到10分鐘由隊長邵加伊率先吃下「黃牌」，比賽10多分鐘摩洛哥因對手犯規罰踢自由球，球踢到伊朗門前造成一陣混亂，摩洛哥3次起腳都無法破門，扼腕不已。

伊朗也不想被挨打，上半場40分左右，伊朗阿茲穆發動快攻盤球到門前起腳，不過被門將擋下，失去進球大好機會。第44分鐘伊朗隊長哈伊薩菲想要利用自由球長射，飛球越過門楣出界。

兩隊踢完上半場都沒有進球，這與兩隊擺出3-4-3的陣法有關，可增加防守力度，加上兩隊有一定程度的防守能力，不易突破防線，所以上半場「重新搶回控球權」摩洛哥21次、伊朗18次，射門是伊朗8次、摩洛哥9次，勢均力敵。

下半場兩隊球員身體衝撞激烈，導致傷兵、失誤多，傷停補時第5分鐘摩洛哥後衛布哈度茲出現一記「烏龍」頂球，球進自己的門內，摩洛哥上一次參加世足賽是1998年，20年後再戰世足賽，最後卻是難堪的下場，也成就伊朗拿下亞洲球隊8年來在世足賽的首勝

(中時電子報)