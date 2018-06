2018年06月16日 02:18 中時電子報 陳舒秦

毅力驚人!對許多上班族而言,巴不得快點離職,享受退休生活,但巴西96歲老翁奧爾特曼(Walter Orthmann)卻在同一個公司待了80年,而且還樂在其中,這個堅持也破了世界紀錄。

巴西96歲老翁奧爾特曼(Walter Orthmann)1938年只有15歲的他獲紡織公司 Industria Reneaux聘用做船務助理,負責周遊各地推銷訂單。勤奮工作的他獲得賞識一年後獲晉升為助理秘書,沒多久再獲提拔做發票部主管,現在擔任銷售經理。80多年來,都對同一間公司忠心耿耿,終於獲得氏世界紀錄頒發「同一間公司打工最長時間」(Longest career in the same company)的世界紀錄證書。

由於表現優異,公司沒打算要他退休,直至現在,奧爾特曼現在仍辛勤工作,他說,保持熱誠及終身學習,是保持活力的不二法門。

(中時電子報)