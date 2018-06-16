徐國勇獲傑出發言人獎 網友：沒救了！

行政院發言人徐國勇。(中時資料照片)

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中時電子報

行政院發言人徐國勇獲公部門傑出發言人獎，徐致詞說感謝大家對他的肯定。國民黨內湖南港區市議員參選人游淑慧整理了徐國勇足以得奬的金句、理由，指徐實在是「實至名歸」。也有網友不禁批徐國勇：沒救了！

游淑慧評析徐國勇得獎原因：

1.厚顏辯護、硬拗到底

得獎例句：真的有乾淨的煤，不是賴清德發明的名詞，建議大家google一下。

2.夾棍帶棒、威脅恐嚇

得獎例句：這個問題再追究下去會很麻煩。（針對管還適任台大教授的回應）

3.鸚鵡學舌、敷衍繞圈

得獎例句：部長（吳茂昆）說沒問題、部長說沒這回事。

4.逢迎長官，護上到底：

得獎例句：力挺賴揆「水煮香蕉」，番茄也會沾醬油。

5.睜眼瞎話、面不改色：

得獎例句：每個軍人都是國家的寶貝。

還有包括以下不可多得的「佳句」：

「你家旁邊放一桶煤跟放一桶瓦斯，你會喜歡哪個，自己想一想就好了」。

「行政中立法只針對文官」

「痛苦會過去，美麗會留下」

宅神朱學恒則在臉書作打油詩諷刺：「國勇得獎了！俗語有云：國勇嘗芋，世堅喝湯；國勇嘗不能吃的芋，世堅喝不該飲的湯；國勇嘗了不能吃的姑婆芋，世堅喝了不該飲的鮮雞湯，並譽為黑暗料理界雙塔，應該頒發神農獎！

網友回應說：「以後試毒的工作拜託請他們，絕對可以勝任！」、「他確實是最佳發言人啊，黑的都可以找個理由說成白的，真的hen厲害！」、「還真是自以為是呢，夠噁了，這個政黨！」、「多麼諷刺的獎啊！」、「感覺他中毒後就怪怪的。」、「好綜藝喔！」

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

文章來源：朱學恒臉書

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