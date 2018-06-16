世足》C羅帽子戲法 葡萄牙戰平西班牙

葡萄牙隊長C.羅納多在終場前踢進追平自由球，也上演帽子戲法。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
葡萄牙隊長C羅（左下）在終場前踢進精彩的自由球。（路透）

2018世足賽的B組小組賽的「伊比利雙雄」對戰，綽號「紅色怒火」的西班牙燒不倒「城堡軍團」葡萄牙，葡軍大將C羅個人獨進3球，演出本屆比賽第1位、也是世足賽史上最老「帽子戲法」，終場兩隊3比3握手言和。

2018俄羅斯世足瘋一夏
C羅創世足最老帽子戲法紀錄
西班牙右後衛納丘在禁區內絆倒葡萄牙隊長C.羅納多（前），被吹判12碼極刑。（路透）
葡萄牙隊長C.羅納多在開賽第4分鐘操刀12碼破門，先馳得點。（路透）

葡萄牙一開賽攻勢流暢，比賽第3分鐘C羅帶球強攻左側，遭逢西班牙改守右衛的中衛球員納丘，C羅輕易製造納丘在禁區犯規，賺到12碼罰球而且順利騙倒門將，率先踢進1球，這是C羅為國家踢進的第82球。

西班牙也不是省油的燈，比賽第24分鐘前鋒狄亞哥柯斯塔展現細膩腳法，在禁區東閃、西閃，硬是從2位球員之間射門進球，完全暴露葡萄牙後防年齡偏高、防守強度不足的弱點。

西班牙前鋒狄亞哥柯斯塔（中）在亂軍中起腳破門，一度將比分追成1平。（路透）

不過，C羅的強攻正可增強葡萄牙的戰力，上半場第44分鐘，C羅得到隊友策應的球、並在西班牙門前閃過2名防守球員，出腳勁射，球被門將擋了一下，但是順勢滾進門內，C羅興奮大叫，葡萄牙再度2比1領先西班牙。

C羅再強也有西班牙男人出面挑戰，這個人就是西班牙的狄亞哥柯斯塔，比賽第55分鐘，隊友伊涅斯塔踢自由球調到右邊門柱、布斯奎斯再頂往球門中央，狄亞哥柯斯塔隨即掃進破網，西班牙2比2追平。

西班牙右後衛納丘禁區外遠射踢進第3球。（美聯社）

西班牙攻勢未歇，一開賽因為犯規而讓C羅罰踢12碼球的「戰犯」納丘在第58分鐘從右邊禁區外緣強勁抽球，攻進西班牙第3球首次取得領先。

原本以為勝券在望的西班牙沒想到皮克在第86分鐘出現要命的犯規，C羅操刀球門前16碼的自由球，一記漂亮右邊弧線飛進門內，兩隊3比3，葡萄牙硬是不讓西班牙搶占上風。

上屆世足賽的小組賽，葡萄牙與西班牙都是踢進4球丟了7球，攻擊力不佳而慘遭淘汰，未能晉級16強。

(中時電子報)

西班牙門將德赫亞脫手失誤，讓葡萄牙攻入第2球。（路透）
狄亞哥柯斯塔在下半場第2度替西班牙追平比分。（路透）
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