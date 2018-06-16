連假首日鋒面北移！傍晚起降雨明顯 南部、東南部防豪雨

2018年06月16日 06:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（16日）起就是三天端午連假，然受到滯留鋒面及西南氣流影響，天氣仍不穩定。今早氣象局針對台東縣、屏東縣發布大雨特報，而其餘台灣各地，今天上半天主要雨勢並不明顯，傍晚起，鋒面北移，雨勢則會從南部和東南部慎防豪雨，另沿海各地區仍有較強陣風，外出需注意。

受鋒面及西南氣流影響，今（16日）早，氣象局針對台東縣、屏東縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天滯留鋒面及西南氣流影響，天氣仍不穩定，台灣南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率；其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，今天台灣各地低溫24至26度，白天溫度，北部、東部及外島地區高溫27～31度，中南部地區高溫則為31至33度。中午前後紫外線指數仍強，外出需做好防曬工作。

此外，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、北部及澎湖沿海有長浪發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今天竹苗、宜蘭、花東及高屏地區為「良好」；其餘地區則為「普通」。

(中時電子報)