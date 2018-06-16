端午出遊趣！野柳賞女王頭、龜吼漁夫市集嚐海味

2018年06月16日 06:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

端午連假出遊趣！來北海岸賞美景，看野柳女王頭，也別忘了到龜吼漁夫市集嚐海味！北海岸的「龜吼漁夫市集」，由龜吼漁港在地船家經營，自家漁船進港後，直接在地銷售新鮮漁獲，是北海岸不容錯過的熱門觀光魚市。歡迎民眾趁端午連假到龜吼漁夫市集，品嚐尚青的當季海鮮，補充活力!

現在正是小卷的產季，新鮮小卷怎麼料理都好吃。（新北市漁業處提供）

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，場內共有42家攤商，憑著產地優勢，販售自家漁船捕撈的當季漁獲，夏季盛產的小卷，有豐富的蛋白質，卻幾乎沒有脂肪，無論汆燙、乾煎、熱炒，甚至直接切片作成沙西米享用，都鮮甜可口；船釣的石斑及紅甘，不像拖網捕獲的魚體會受到擠壓，還能保持完美的體表及體色，賣相一流，清蒸後更能品嘗魚肉的清香；還有漁民潛水捕撈的野生海膽，濃郁海味更是令人欲罷不能!歡迎民眾到龜吼漁夫市集親自挖寶，品嚐當季優質海鮮。

船釣的魚體賣相一流，清蒸更能品嘗原始美味。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，龜吼漁夫市集設有觀景平臺，民眾用餐完畢後可登高遠眺基隆嶼，欣賞海天一色的美麗風景，或往野柳方向步行，沿途可欣賞萬里蟹主題公園及維納斯海岸線的美景，還能到野柳地質公園朝聖女王頭奇岩，過一個充實的端午節。

(中時電子報)

龜吼漁夫市集參考資訊。（新北市漁業處提供）