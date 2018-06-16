6／16三大報頭條

6／16三大報頭條

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

隱形殺手 年奪4.8萬人命！心血管疾病 比癌症更致命

衛福部公布最新年度10大死因，癌症雖連36年居首，但「心血管疾病」其實更為致命，若將其細分出去的心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓相加，死亡總人數高達4萬8316人，甚至比癌症還多了279人。醫師強調，高達9成的心血管疾病是可以預防和高度控制，但因病情惡化慢，反而降低患者服藥順從性，引發悲劇。

豪雨炸南台 農作家園屢屢泡湯！鳳梨農心淌血 佳冬人嘆麻痺了

才剛發生鳳梨價格崩盤，又遇豪雨成災，台東鳳梨農因請不到工人採收，眼睜睜看著鳳梨泡水，忍不住怨嘆「以後不想再種，要忍痛轉行了」；南台灣強降雨炸在屏東，佳冬鄉積水問題無解，台17線羌園段再度積水高25公分而封路，地勢最低的燄塭村路面慘遭水淹成河，居民叫苦連天。

文大宿舍爭議 自責因選舉導致妻受汙衊！侯哽咽 一輩子對不起太太

國民黨新北市長參選人侯友宜15日出席活動時，數次被問到他妻子名下房產出租給文化大學當學生宿舍爭議，侯友宜眼角泛淚光哽咽說：「因為選舉導致妻子的人格遭受汙衊，我一輩子對不起太太，我的心快碎了。」

侯友宜支持度41.7％ 蘇貞昌23.6％！4成泛綠 認侯較適任新北市長

《美麗島電子報》昨天公布最新民調顯示，國民黨新北市長參選人侯友宜支持度41.7％、民進黨蘇貞昌23.6％；相較今年1月，侯支持度增加0.2％，蘇下降18.1％，兩人差距越拉越大；而泛綠支持者有近4成認為侯友宜適合擔任新北市長，顯示老縣長回鍋陷入困境。

◎工商時報

14檔法人力挺 率先攻頂

內資力抗外資調節賣壓，台股昨（15）日收復月線，守住前波跳空缺口，法人認為短線多頭氣勢未歇，伴隨旺季將臨，資金卡位布局意味濃厚，聯電、宏捷科、玉晶光等14檔利多助陣，股價領先創今年新高，下周可望持續表態。

美對中500億美元商品加徵關稅

中美貿易戰恐將進入真槍實彈階段。美國總統川普昨（15）日批准對總值近500億美元的中國進口商品，以分階段方式加徵關稅。這份清單包括航空航天、信息和通信技術、機器人、工業機械、新材料和汽車等涉及「中國製造2025」行業在內的共1,102種產品，但不包含消費性電子產品如手機或電視機。首批商品將於7月6日加徵關稅。

Fed來鷹的 新台幣加速貶至3字頭

歐洲央行（ECB）釋出延遲升息訊號，歐元應聲重挫，推升國際美元，新台幣隨主要非美貨幣大跌，開低走低，一舉貶破30元，昨（15）日收在30.002元兌1美元的逾半個月新低，貶值6.4分，已連7個交易日走跌，3字頭提前達陣。

踢完台新踢永豐 寶佳提3問

永豐金控昨（15）日股東會，由永豐金董事長翁文祺主持、永豐金總經理朱士廷也列席。繼日前踢館台新金之後，寶佳資產發言人周伯鍾帶隊踢館，首先針對永豐金證券總經理葉黃杞是否留任、人力裁罰解除職務進度、獲利何時再創新高等，提出三大問題。

◎旺報

美升息吸金 滬指陷3千點保衛戰

美國聯準會（Fed）14日宣布升息一碼，衝擊全球新興市場。此一效應在15日進一步重挫亞股，包括中、港、韓等主要股市連袂收黑，其中，上證指數更一度跌至3008點，面臨3千點保衛戰，分析師指出，由於美國升息意味著新興市場資金將開始外流，各國緊縮政策或將再成為主流，在風險意識升高之下，A股短線能否守住3000點防線，值得觀察。

人幣兌美元大貶 創5個月新低

美國聯準會（Fed）升息帶動中美利差明顯收窄，國際資本撤離人民幣資產的情況，已開始加大人民幣兌美元匯率的貶壓。根據中國人民銀行（大陸央行）的資料，15日人民幣兌美元匯率中間價大貶344個基點至6.4306，創1月18日來新低，匯銀人士指出，美國升息的動作將趨使中美利差進一步縮小，人民幣匯率短期難改震盪運行的格局。

美對陸產品加稅 陸同力度回擊

中美貿易戰戰火升級，美國總統川普在當地時間15日發布聲明宣布對中國價值500億美元（約1.5兆台幣）、包含重要工業技術的出口到美國產品，課徵25%的懲罰性關稅，川普還警告，如果中國採取報復行為，美方將會進一步再課徵新的關稅。但大陸商務部馬上強硬回應，「將立即出台同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。」

貿易戰再升級 兩敗俱傷

一如外界預料，美國總統川普15日正式宣布對中國輸美、價值500億美元的商品加徵25%的關稅，這個舉動不僅是美國繼惹惱G7集團其他6個成員後，川普再開一條全球貿易領域再開一條「戰線」，同時也代表中美兩國在歷經三個回合的會談後，中美貿易戰的「第二回合」或將再度升級，從中方強硬回應來看，兩國貿易大戰已經一觸即發。

(中時電子報)

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