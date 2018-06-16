誰是台北10大優質咖啡店？首屆「金杯獎」報名中

2018年06月16日 07:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

走訪世界的旅人想要瞭解一個城市的特色與韻味，咖啡廳成為不可錯過的場景。2016年英國《BBC》從旅遊報導、旅行家評選評出選全球最好的6大咖啡城市，其中台北也榜上有名！究竟哪些店家可入選「台北10大優質咖啡店」呢？「台北城市咖啡品鑑大賞 TSCA第一屆金杯獎」熱烈開跑，中即日起至6月30日止皆可報名！

濃濃的咖啡香飄來！啜飲一口咖啡、搭配時尚甜點與輕食，和好友天南地北聊天，閒暇時欣賞落地窗外的美景！據2015年統計台灣一年喝下28.5億杯咖啡，龐大商機使得咖啡館滿街林立，大小品牌競爭激烈，因此今年在台北市商業處指導下，由台北精品咖非商業發展協會舉辦「TSCA第一屆金杯獎」。

此次活動所有台北咖啡館皆可報名，不僅可現場學習高手技巧、獲得評審回饋，更有機會一舉成名入選年鑑！成為代表台北市10大頂級咖啡店，以及10大網路人氣咖啡店，將店內的頂級咖啡風味向市民及國外旅客大力宣傳！

台北精品咖啡商業發展協會理事長郭維平表示，今年舉辦「台北城市咖啡品鑑大賞 TSCA第一屆金杯獎」，即是希望從千百家咖啡店中，選出台北市10大好咖啡店，將台北市最好的咖啡館呈現給台北市民、國內外觀光客，也希望透過年度競賽，匯聚各個咖啡菁英彼此交流。

「台北城市咖啡品鑑大賞 TSCA第一屆金盃獎」即日起至6月30日止開放報名，7月13日公佈40名書審入圍店家，於9月1日於四四南村進行初賽、決賽，現場將邀請民眾及媒體見證，會後將製作得獎名冊，為咖啡店家大力宣傳。

(中時電子報)