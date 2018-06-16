DIY端午香包！芬芳「艾草」避邪又驅蚊

天然安心的香包可以簡單動手做。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

端午節快到了，除吃粽子、划龍舟外，其實也可以自己動手DIY香包呢！端午節即將到來，傳統習俗上都會讓小朋友配戴香包驅邪避凶，其實天然安心的香包可以簡單動手做!利用常見香草「艾草」曬乾後研磨成「艾絨」，即可縫入香包。此外艾草的功用可不少，除了端午節家家戶戶懸艾草於門戶上驅趕邪氣外，艾草自古以來即作為灸療的材料，醫治百病，更能入菜或沖泡茶飲，增強對疾病的抵抗力。

民眾若想製作應景的端午節香包配戴，除了可至中藥店或青草店購買現成的艾絨作為填充物外，也可動手自製天然艾絨。艾絨需摘取新鮮艾葉製作，將艾葉置於陽光下曝曬幾日後，將其搗碎篩除硬梗及雜質，便完成最天然的自製艾絨，除可用來製作香包外，艾絨也可拿來薰香驅蚊，好處真不少！

可食地景中，都不難發現艾草的身影。（新北市景觀處提供）

艾草種植方式簡單，台灣的氣候也適合栽種，而新北市的許多可食地景中，都不難發現艾草的身影唷!其中八二三紀念公園內的「生態雙和香藥草花園」，園內除了有艾草外，更有多達20種以上的香草；而新莊「建安里香草花園」更利用不同種類香草的植株高低來呈現具有層次感的景觀效果。其實艾草也適合居家種植，各處花市皆有販賣，也可扦插自行繁殖，許多民眾喜歡在家種植艾草，除了功效多樣外，傳統習俗也認為有避邪的效果。

可食地景中的「芬芳趣」主題，即是以香草和可食花卉為主要項目，除可美化環境外，許多常見的香草都能用做入菜香料，點綴我們的生活，豐富味覺的層次，歡迎有興趣打造可食地景的機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會(社區管理委員會)、里辦公處及綠美化相關人民團體可向景觀處謝小姐洽詢，電話(02)29603456分機3142。

(中時電子報)

新莊「建安里香草花園」更利用不同種類香草的植株高低來呈現具有層次感的景觀效果。（新北市景觀處提供）
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