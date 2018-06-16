「國勇吃芋 世堅喝湯」朱學恒：黑暗料理雙塔頒神農獎

2018年06月16日 08:03 中時電子報 邱文秀

王世堅又偷吃？女主角張姓女子(戴口罩者)出面澄清。(中天提供)

中華民國公共關係基金會舉辦「2018傑出公關獎」，表彰兩年來隱身幕後盡心盡力的公關人員，行政院發言人徐國勇獲頒「傑出發言人獎」。民進黨台北市議員王世堅則被爆疑再上演「世堅情」，5天內2度密會肉感女，但他澄清只是幫忙送雞湯給女方媽媽。宅神朱學恒酸：「國勇嘗芋 、世堅喝湯」兩人並譽為黑暗料理界雙塔，應該頒發神農獎！

行政院發言人徐國勇獲公部門傑出發言人獎，徐致詞說感謝大家對他的肯定。評審則一致認為，徐沒有「專業的傲慢」，尤其能理解不同媒體屬性，滿足不同的需求。民進黨台北市議員王世堅則再爆「世堅情」part2，周刊直擊他和肉感女到5天內密會2次，深山或河邊，兩人在車上一待就是1個多小時，女主角張女士出面澄清說，她和王世堅並沒有逾矩。張女士說，當天真的只是拜託王世堅議員幫忙送雞湯給自己媽媽。

宅神朱學恒轉發徐國勇獲獎新聞，説「國勇得獎了！俗語有云國勇嘗芋、 世堅喝湯；國勇嘗不能吃的芋， 世堅喝不該飲的湯；國勇嘗了不能吃的姑婆芋， 世堅喝了不該飲的鮮雞湯。並譽為黑暗料理界雙塔，應該頒發神農獎！PS：世堅的部分我特別詩興大發另改一個版本：世堅吃皮，世堅吃不該吞的皮，世堅吃了不該吞的香蕉皮。」

網友也留言「老實說，我漸漸能體會（人不要臉，天下無敵）的真諦。」、「我看了一下基金會名稱，看來用了很多台灣價值才能得到這個獎」、「觀眾 裁判 球員都是自己人是吧」、「小英也說 20年來台灣經濟最好的一年 我是不信啦」、「應該是神農獎吧！主辦單位搞錯了」、「此職缺以後都酬庸給三立的主持人好了」、「看了新聞內容後！我百分百肯定他一定有吃不該吃的東西」、「是幹話獎吧」、「沒有專業的傲慢，只有不專業的傲慢--既不專業又傲慢」、「最佳宣傳方法 : 吃姑婆芋」、「鮮雞湯燉姑婆芋豈不更加美味！記得加蕉皮」、「連姑婆芋都敢吃了，誰敢跟他比啊！（要贏他應該只能吃巴拉松了吧）」、「用姑婆芋燉煮香焦皮」。

(中時電子報)