世足人物》球迷猜不透 C羅進球後為何摸下巴？

葡萄牙巨星C羅(左)進球後與隊友慶祝。(美聯社)

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中時電子報

葡萄牙巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)演出帽子戲法，勇冠三軍以3比3戰平西班牙，特別是他開場第3分鐘賺到12碼罰球，第一次破門後所做出的動作。當時C羅除了又跳又叫，還用右手撫摸自己的下巴。

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這個動作是什麼意思呢？其實這一記罰球非同一般，這讓C羅成為史上第4位在4屆世界盃都有進球的選手。在他之前的3位分別是巴西球王比利(Pele)、西德的席勒(Uwe Seeler)、德國「鐵頭王子」克洛澤(Miroslav Klose)。

球迷猜測C羅的用意，他手摸下巴，可能是「要讓大家看看我的山羊鬍」，因為他已經成為山羊(Goat)了！「GOAT」是體壇常用詞「Greatest of All Time」的縮寫，拼法與山羊相同，因此暱稱為山羊。

拳壇的穆罕默德阿里、籃壇的麥可喬丹、網壇的費德勒都被稱為GOAT。C羅可能認為自己火候到了，告訴大家他就是下一隻GOAT，也就是在向阿根廷的梅西叫陣。C羅可不是吹牛，他在該場比賽後來又獨進兩球，包括終場前一腳破網的自由球。

不過英媒指出，C羅可能沒想那麼多，他摸下巴的動作，只不過是要消遣一下有蓄鬍的西班牙門將德赫亞(David de Gea)而已。德赫亞已經盡力了，他防守12碼時試圖誤導C羅，反而被C羅給戲耍。

(中時電子報)

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