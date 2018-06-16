瘋狂泡泡實驗室 士林科教館繽紛開幕

2018年06月16日 08:18 中時電子報 綜合報導

經歷過有趣化學旅程後的泡泡，是孩童最好的朋友。甩掉課本丟掉書包！科學原理簡單說！泡泡藝術超好玩！瘋狂泡泡實驗室打造大人與小孩同樂的科學藝術空間，從童趣好玩的泡泡延伸至背後的科學知識，除擁超夢幻打卡場景外，還有顛覆想像的泡泡樂園任你動手玩。各位科學家們準備好了嗎？今年夏天最繽紛有趣的展覽從6月16日起至9月30日止於士林科教館等你「泡」在這裡瘋狂玩。

全台首創以泡泡為主題的情境式展覽，策展團隊藉由小泡泡發想出大創意，主辦單位時藝多媒體林宜標總經理表示本展由時藝多媒體自行策劃，看展不需要再引進國外授權，台灣自製展覽也能在國際上受注目，另也感謝國立臺灣科學教育館、和盛企業、泡泡家族協力舉辦，科普帶入日常，以泡泡作為起點延伸出許多如夢似幻的拍照空間與科學情境體驗。展區包含彈跳螢光的泡泡水床、跌入浪漫的啵啵球池、湧出綿密泡沫的泡泡火山，還有感受沁心片刻的泡泡雨音樂盒，展場巧妙融合科學與藝術，打造多種大型泡泡藝術裝置。在泡泡製造所中，還可以自行操作創造不同形狀和效果的泡泡，夢幻指數再次Up！今夏就來「泡」在這裡製造浪漫！

不講艱澀難題只有好玩原理！國立臺灣科學教育館陳雪玉館長、時藝多媒體林宜標總經理、和盛企業有限公司林劭錡總經理和泡泡家族蘇仲太首席泡藝師，化身為科學家共同完成奇幻泡泡實驗，象徵「瘋狂泡泡實驗室」正式開幕。本展透過實際操作、捏塑、吹鼓泡泡的過程，啟發孩童自主探索解答。將科普知識帶進日常生活，讓你一次看懂為什麼傲嬌泡泡偶像包袱非常重？如何輕鬆號召全世界幫你集氣吹大泡泡？絢爛繽紛的泡泡居然是愛跳舞的結果？科學原理不再艱深難懂，泡泡學問馬上就看懂！

本展特別邀請由打破多項金氏世界紀錄的泡藝達人蘇仲太老師領軍的泡泡家族，量「展」打造奇幻泡泡教學，於每週間準備趣味泡泡課程(活動場次請見官方臉書查詢)。蘇仲太老師曾上過知名節目《康熙來了》其演出被主持人小S譽為媲美「太陽馬戲團」等級的表演。在開幕記者會上，透過蘇仲太老師魔幻的雙手表演多種高難度的奇幻泡泡，令眾人大開眼界。最親近孩童的泡泡水需要最嚴謹的把關，特展使用的泡泡水通過多項安全檢驗100%台灣製造，由泡泡玩具領導品牌和盛企業Uncle Bubble大力贊助，共同推廣泡泡科學教育。

瘋狂泡泡實驗室於2018年6月16日起至9月30日在士林科教館繽紛登場。全展期購票請洽ibon售票系統、全家FamiPort、博客來售票網，閨蜜殺光底片必踩景點、爸媽遛孩放電最佳基地，更多資訊請洽Facebook「瘋狂泡泡實驗室」查詢。

打破4項金氏世界紀錄泡藝大師泡泡家族創辦人蘇仲太奇幻開幕泡藝表演。（時藝多媒體提供）

展覽資訊

展覽時間：2018/06/16(六) -2018/09/30(日) (週一不休館)

開放時間：平日 09:00-17:00 (16:00停止售票入場)

假日 09:00-18:00 (17:00停止售票入場)

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓南側特展區

(中時電子報)