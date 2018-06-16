台灣不夠國際化 台大教授魏啟林：就乖乖去大陸賺錢

大陸多地陸續公布惠台措施，向台青與台生招手。圖為昆山市舉辦惠台措施工作推進會。（本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導

前陣子有人討論，台灣人英語能力不及中國大陸和韓國，明顯感受到台灣競爭力逐漸在亞洲地區失色。國票金控董事長、台大商研所兼任教授魏啟林表示，當大陸祭出惠台政策，我們國際化程度又不夠，就只能乖乖去大陸賺錢，因為大陸需要台灣過去經驗，特別是中小企業。

中評社報導，台大教授魏啟林表示，1997年亞洲金融風暴韓國被打趴了，經過15年後，韓國變得不一樣，反觀台灣，1998年在亞洲金融風暴挺過，因為當時有中國大陸廣大的生產基地，加上語言文化相通，比韓國在陸發展更有優勢，只是也因此忘掉必須創新，創新研發能力輸給韓國，現在正好是轉型期。

2016年多益各國平均成績顯示，韓國落在了679分、而鄰近的中國大陸則是586分、但是台灣卻只有534分。如何讓台灣成為英語化國家，魏啟林說，美國智庫布魯斯金研究機構曾提出建議，美國派出大批英語老師到台灣，仿造當年日本戰敗，派專業教師到日本，提供中小學教學，培養英語老師。台灣因為國際化程度不夠，不會講英文，不知道國際大事。

魏啟林認為，當然也可以講法語或日語，至少要有第二外語，但是台灣國際競爭競爭力還是輸人，當對岸祭出惠台政策，人才都被挖光，無法國際接軌，只好乖乖去語言相通的大陸工作，台灣國際化程度愈高，愈能跟國際接軌，就不一定要去大陸了。

(中時電子報)

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