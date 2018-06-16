謀殺？意外？手機充電爆炸 基金CEO著內褲被燒死

2018年06月16日 08:45 中時電子報 張達智

死者納茲林是搖籃基金公司（Cradle Fund Sdn Bhd）行政總裁，該基金公司隸屬馬來西亞財政部。（照片來源：鳳凰科技）

馬來西亞一名基金公司行政總裁，周四中午在家中午睡時，疑因手機充電時發生爆炸且引發火災，導致他頭部重創當場死亡。家屬指死者是科技愛好者，擁有黑莓及華為兩個品牌的智慧手機，但不確定是哪一款手機出事。

這起火災於周四中午約12時30分，在雪蘭莪州珍珠白沙羅一間半獨立式雙層排屋發生。據《星島日報》報導，45歲死者納茲林（Nazsrin Hassan）是搖籃基金公司（Cradle Fund Sdn Bhd）行政總裁，該基金公司隸屬馬來西亞財政部，成立於2003年。

納茲林死亡時僅穿內褲，燒死在反鎖的睡房內。大火將睡房燒毀，死者的妻子和4名子女及時逃生。

納茲林的家屬15日指出，懷疑他的手機發生爆炸導致其後腦重創，床鋪着火時，他已沒有生命跡象。家屬說納茲林是科技愛好者，擁有黑莓及華為兩個品牌的智能手機，但不確定是哪一款手機出事。

驗屍報告顯示，納茲林的死因是手機充電時發生爆炸，導致其頭部重創，當場死亡。但警方表示目前仍未完成調查報告，暫無法確認起火原因。

雖然家屬懷疑是手機爆炸造成納茲林死亡，但許多馬來西亞網友認為「案情不單純」，揣測與馬國政府貪污舞弊有關。有人說「沒那麼簡單！虧公款？」、「這個基金是財政部的…所以事情應該不是那麼簡單」、「看來沒那麼簡單，恐與巫統一系列的舞弊案有關」。

(中時電子報)