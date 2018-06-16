世足人物》賽場風光不敵醜聞 C羅同意付6.5億逃稅罰金

2018年06月16日 08:43 中時電子報 李靖棠

據英國廣播公司（BBC）報導，葡萄牙國腳、皇家馬德里（Real Madrid）當紅球星C羅（Cristiano Ronaldo），今天凌晨剛剛在世界盃（World Cup）賽場上，取得生涯又一次「帽子戲法」（hat-trick）的紀錄，幫助葡萄牙扳平西班牙大軍。但賽場外，這位足球巨星卻不敵逃稅醜聞，報導中指出，C羅已同意和西班牙政府達成協商，將支付高達1,640萬英鎊（約6.57億台幣）的高額罰款，換取撤銷控訴與可能面臨的牢獄之災。

事實上，這樁逃稅風暴已持續多年，西班牙稅務機構控訴，C羅疑似在2011至2014年期間，將「隱藏」其所賺的收入約1,480萬歐元（約5.17億台幣），藉此降低所需支付的稅金；對此指控，C羅嚴正否認，並始終拒絕回答任何有關的問題。雙方隔空交火多時，去年C羅曾表態，願意向西班牙政府支付1,290萬英鎊（約5.17億台幣）的罰款，就此了結此案的想法，但卻遭馬德里當局否決。

巴塞隆納隊巨星、阿根廷國腳梅西，近年也遭遇西班牙政府指控逃稅。（圖/美聯社）

頂級的足球明星年薪和附加收入，經常讓其他領域的運動員和粉絲望塵莫及，卻也成為各國政府眼中的「肥羊」。除了皇馬當家明星C羅外，西班牙另一豪門巴塞隆納隊（Barcelona）的當紅球星、也是阿根廷國腳的梅西（Lionel Messi），也同樣陷入逃稅的指控，西班牙政府認為，梅西和父親透過海外空殼公司「隱藏」收入，於去年被法庭判了21個月有期徒刑和罰金。

(中時電子報)