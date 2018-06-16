老婆生女是醫界大老的種 醫生夫悲憤：遭諷「綠光戰警」

2018年06月16日 08:53 中時電子報 張國欽

北部某公立醫院任職的婦產科郭姓女名醫生一女，但106年被同是醫生的丈夫發現，2歲的女兒「長得像某醫界大老」，驗DNA後果真拆穿妻子紅杏出牆，郭夫向法官淚訴，妻子頗具知名度，因家庭紛爭躍上媒體版面，自己還遭羞辱是「綠光戰警」，甚至有網友嘲諷他是替別人養小孩的蠢人，對他身心造成巨大創傷，憤而提告求償500萬元，並訴請離婚，台北地院日前判准離婚，郭女賠償250萬元。

郭夫表示，他與郭女2009年結婚，婚後6年2人終於迎來了第1個女兒，他盡心盡力照料，2年內就砸下了近百萬元扶養愛女，怎料女兒2歲時發現越看越不像自己，反而像某位醫界大老，因此偷偷拿女兒的毛髮進行DNA鑑定，果然驗出原本疼愛的愛女，不是自己的親生女兒，憤而控告妻子通姦。

判決書內容指出，郭夫得知檢驗結果後身心嚴重受創，開庭時還向法官悲訴，女兒出世後夫妻感情已經不睦，而他唯一疼愛的女兒竟然不是自己親生的，夜夜無法成眠；更令郭夫難以接受的是，婚變曝光後登上各大媒體版面，更有某媒體以「綠光戰警」撰文，引來網友嘲笑他「綠綠的」、「替別人養小孩的蠢人」等，對他名譽侵害甚鉅，除了得面對家庭、妻子的背叛，還要承受網友揶揄等外界壓力，造成精神痛苦不堪，因此向郭女求償新台幣500萬元。

對於丈夫的控訴，郭女起初不認偷吃，還溫情向丈夫喊話「我一輩子只有你一人」，豈料檢方再次對一家3口進行DNA鑑定，發現女兒與郭女有血緣關係，但郭夫無干，郭女這才在庭上坦言，有次與丈夫發生爭吵，心情不佳外出喝酒喝到茫，可能在無意識情況下與他人發生性關係，進而懷孕。

法官認為，郭女在與他人通姦生女後不見悔意，且所謂的「酒醉受孕」係屬推託、卸責之詞，但因曾帶給郭夫2年親子歡樂時光，且郭夫與妻子打離婚訴訟的同時，即與外遇女子展開同居生活，106年7月25日法院裁准2人離婚後，郭夫旋即於同年8月31日與外遇對象結婚，應無無其所述「長年悲不自勝、夜夜不安寢、精神遭受重大打擊」狀況。法官最後衡量雙方身分、地位、經濟狀況，以及郭夫精神痛苦程度，判處郭女應賠償新台幣250萬元，全案仍可上訴。

(中時電子報)