談年改 葉毓蘭敬告廖玉蕙勿以小說家的虛構傷害他人

2018年06月16日 08:55 中時電子報 邱文秀

作家廖玉蕙在臉書為吳晟吳音寧報不平．（廖玉蕙臉書）

作家廖玉蕙日前在臉書撰文「年輕人都在吃土？」批評清大榮譽教授李家同說自己退休金被減3、4成，很傷心、頗有晚景淒涼的感覺，以及聲援李家同的警大教授葉毓蘭。文中提到「退休後，早上起床，伸個懶腰，平白一月就得9萬元左右(我見識少,應該還不止)，這算“晚景淒涼”？」葉毓蘭在臉書憤怒表示，無法想像自己會成為廖玉蕙寫作方向，成為製造階級與族群對立文中的主角。並說自己沒有認識像廖所說一樣的人，可以當休而不退的米蟲，即使名義上是退休了，她和李家同工作量恐怕比很多現職的人都還重。

廖玉蕙為大學退休教授，出版過多本散文、小說，多篇作品被選入高中及國中課本。日前她為老友吳晟抱不平，在臉書發文＜吳音寧與柯市長＞，心痛問「到底吳音寧犯了甚麼天條！這樣鋪天蓋地的幾近追殺，所為何來？」她並責怪台北市長柯文哲坐視吳音寧被網路霸凌，文章引起網友討論，但目前這篇文章已消失在她臉書頁面。

公教年金改革7月1日生效，清大榮譽教授李家同收到退休所得重算處分書，寫了一封標題為「三封信」的文章表述心情，看到自己退休金被減3、4成，很傷心、頗有晚景淒涼的感覺，已無法去美國參加同學會。葉毓蘭在臉書表示，「同是天涯淪落人，李家同教授的感覺，也是幾十萬人相同的感覺。只不過，國家的未來就這樣毀了，未來沒有人會再像我們一樣儍、一樣天真：年輕時含辛茹苦負笈海外，學成後，沒有留在美國賺美金，而是回到家鄉奉獻己學，年老時辱你是米蟲，硬是將法定退休金砍掉三、四成。」

廖玉蕙在臉書撰文「年輕人都在吃土？」批評李家同及葉毓蘭，並說「相對於年輕人做死做活才領那麼點薪水，如今已退休者,未退休前，大家該領的，政府一毛沒少給；退休後，早上起床，伸個懶腰，平白一月就得9萬元左右(我見識少,應該還不止)，這算“晚景淒涼”？他真敢說！照他這種標準，現在的年輕人都在吃土？」

葉毓蘭今日在臉書回擊表示「我一直很喜歡廖玉蕙，讀她的散文、小說，是我忙碌生活中的小確幸，我也加入她的臉書，經常拜讀她的貼文。但是，絕無法想像我居然會成為她寫作的新方向，製造階級與族群對立文中的主角。」並說文章對於她的名譽造成嚴重傷害。葉毓蘭說「敬告廖玉蕙小姐，請你不要再以小說家的虛構對他人做出真實的傷害。」

對於「退休後，早上起床，伸個懶腰，平白一月就得9萬元左右」，葉毓蘭表示「我想您的見識真的太少了。我不知道李教授退休金多少，我沒有您講的多(少了多少，您要補貼嗎?)」，並說以她的見識，猜李家同教授也不會領到廖玉蕙說的數字。

葉毓蘭表示自己要強調的是，年改後的大學教授退休金與中小學老師一樣的算法，關鍵在年資，以他們博碩士都在國外求取的大學教師為例，很多在初任大學教師時都已經3、40歲，到屆齡退休時，年資可能不到25年，很多都只能領樓地板。才會憂心將來沒有人要投資於教育(尤其國外深造的費用嚇人)，也很難再吸引海外的人才回國獻身教育，台灣的高教崩盤在即，這是他們最大的憂慮。

葉毓蘭說「是什麼樣的心態，為惡意解讀我們的感慨，而去蠱惑年輕人說他們只能吃土了?如果你夠注意的話，過去我避談自己年金被砍多少是因為我想為辛苦的警消發聲，我不領警察退休金，所以不會有自肥之虞。」並表示「退休後，早上起床，伸個懶腰，平白一月就得9萬元左右」在她身上沒發生過。

葉毓蘭表示自己沒有認識像廖玉蕙說的一樣的人，可以當休而不退的米蟲，即使名義上是退休了，她的工作量恐怕比很多現職的人都還重。她說「李家同教授也是退而不休的典範，他在偏鄉教孩子英文數學。要不要看看我們做了多少公益?我們的哪一樣公益，不是在為台灣的未來、台灣的年輕人努力的?」

最後，葉毓蘭表示，「只能說，我太失望了。台灣如果只有意識形態，沒有是非，如果連這樣的大咖都甘做打擊異己的寫手，台灣還有什麼未來呢?」

(中時電子報)