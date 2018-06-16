心動嗎？ 加州小鎮大拍賣 售價等同北市一間房

加州東部山區的「鬼城」塞羅戈多，即將要進行拍賣。（圖/BishopRealEstate1 Youtube截圖）

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中時電子報

高昂的房價一直各國居民最頭痛的問題之一，但如今，你卻有機會坐擁一整座城鎮，而且僅需花費約台北市中心一間房的價格，就能成為「鎮長」，這樣的消息會讓你心動嗎？

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，位於東部加州山區、地景有如當紅影集《西部世界》（Westworld）的小鎮塞羅戈多（Cerro Gordo），傳出公開拍賣求售，這座曾因採礦而紅極一時的小時，如今300英畝的土地，開價卻僅需92.5萬美元（約2,788.1萬台幣）。

宛如一部美國西部拓荒縮影的塞羅戈多，1865年被發現坐擁大量的銀礦，讓許多商販和工人湧入，曾是加州最大的銀礦產地，並且是帶動洛杉磯發展的契機。常駐人口最多時曾有5,000餘人，擁有包括教堂、小酒館、旅館等設施，但好景不常，隨著1877年國際銀價崩跌，讓塞羅戈多的榮景宛如曇花一現，如今僅剩下荒廢的木造建築，被附近的居民稱為「鬼城」（Ghost Town）。

負責拍賣的房仲業者拉幕森（Jake Rasmuson）表示，「如果你對於過去西部拓荒歷史有興趣，你可以考慮買下此地；你也可以將塞羅戈多改造成主題樂園，讓鬼城再次活絡。城鎮擁有人希望，未來接手的買家能尊重和保留，那一段屬於塞羅戈多的歷史痕跡。」

(中時電子報)

文章來源：This California ghost town is for sale

文章來源：A real-life Westworld with a violent past is for sale in California for under $1 million — take a look inside the ghost town

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