抹黑侯友宜 游淑慧：年逾七十蘇貞昌還在不斷秀下限？

2018年06月16日 09:35 中時電子報 邱文秀

遭爆違法出租文化大學作為學生宿舍一事，侯友宜重申土地使用一切合法，「該怎麼做，就怎麼做。（譚宇哲攝）

外界近來重提新北市長參選人侯友宜文大宿舍問題，侯友宜13日與板橋區里長座談時無奈表示，這是5、6年前的舊聞，當時經過議員及台北市都發局檢視都沒問題，現在遇到選舉才又把問題拿出來。民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室則質疑，侯友宜從「為富不仁」變成「麻木不仁」。國民黨內湖南港區市議員參選人游淑慧表示，「年逾七十的蘇貞昌還在不斷秀下限？一到選戰，就拿著糞桶四處潑，20年了，這個政黨的選戰手法從未改變，一代傳一代！」

新北市長參選人侯友宜深陷文大宿舍風波，被問到太太名下土地出租文大宿舍的爭議，侯友宜表示，因選舉導致妻子的人格遭受汙辱，侯甚至語帶哽咽表示：「我一輩子對不起太太！」他一輩子出生入死抓壞人，賺的錢沒有拿回家過，都是太太和岳家在扶持這個家，「岳家的財產，做女婿的人能過問什麼？」

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞則表示，侯友宜未正面回應，一律以不知道、不清楚搪塞。將文大宿舍一事推給妻子及其娘家，從「為富不仁」變成「麻木不仁」，難道這就是侯主張的「安居樂業」？

國民黨內湖南港區市議員參選人游淑慧在臉書表示，「年逾七十的蘇貞昌還在不斷秀下限？一到選戰，就拿著糞桶四處潑，20年了，這個政黨的選戰手法從未改變，一代傳一代！原本認為對於蘇貞昌老縣長的參選，不尊他賢、也要敬他老！然而，看到蘇老縣長年逾七十，卻還是採取負面、抹黑的選舉方式，真的十分遺憾！」

游淑慧問，年逾七十的蘇貞昌為什麼不能打一場有格調的選戰呢？為什麼還要自賤格調、秀下限，隨同段宜康之流起舞呢？侯友宜夫人陽明山房產的使用執照，是民國86年陳水扁擔任市長時頒發，若有違法，請先追究阿扁團隊！另外2006年1月，蘇貞昌任命不到50歲的侯友宜升任警政署長，成為臺灣史上最年輕的警政署長。

她說「當時民進黨怎麼沒説侯害死鄭南榕？當時蘇貞昌怎麼不說侯為富不仁、麻木不仁？若侯友宜是個操守有問題的人，哪蘇貞昌任用他，是無知還是無能呢？對於警察和所有公務員來說，法律給予他們的天職：就是不管政黨的輪替，只能一心為國家和人民服務。尤其是員警同仁，不管哪個政黨執政，他們都是要用生命來拼台灣好、台灣平安。」

游淑慧説，我想第一次參選的侯友宜，此刻應該驚覺：心比蠍毒的政客與政治抹黑，比窮兇惡徒、槍林彈雨更可怕！

(中時電子報)