摩天高樓賞美景！蝦捲入菜下午茶「泰」有fu

2018年06月16日 09:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

這年頭吃飯不僅僅料理要美味，連「顏值」高不高也很重要！餐廳氣氛、料理擺盤、顏色繽紛都是關鍵，無怪有人說現在先品嚐料理的可不是「用餐者」，而是「相機」！想要好吃好拍又好玩、CP值又高的用餐在哪呢？不妨來新北最高景觀餐廳品嚐雙人下午茶！鹹甜皆有的下午茶有異國風，泰式蝦捲、青木瓜沙拉也能入菜！在浪漫景致下佐以小酒更有fu！

Asia 49亞洲料理及酒廊-空中花園。（主辦單位提供）

擁有双北最高花園景觀餐廳美名、且又雄霸TripAdvisor貓途鷹旅遊網站新北餐廳冠軍寶座的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，向以南洋料理、創意調酒、高樓美景備受好評！

時序入夏，天氣晴朗，即日起加碼推出「摩天豪景雙人下午茶」，每天下午二點至五點供應，含6款餐點水果及二杯飲料，豐美可口、鹹甜交錯，外加隨處皆美的拍照空間，絕對值得到此一遊！

Asia 49室內摩登時尚，中島吧檯隨時都有型男調酒師展現俐落身手；戶外則有佔地廣大的天幕花園和空中觀景台，雙北美景如畫綿延不絕！

Asia 49亞洲料理及酒廊-吧檯日景。（主辦單位提供）

「摩天豪景双人下午茶」匯集了該廳最受歡迎的料理，前菜一道可自打拋雞肉凱撒沙拉、越南鮮蝦春捲、和泰式青木瓜沙拉任選，主菜一道亦有泰式蝦捲、酥炸起士條佐參巴辣醬、和韓式牛肉窩窩頭的選項，飲料則為美式咖啡、新鮮鳳梨汁、自製香草蘇打三選二，另有三款不時變化的甜點和一份水果，二人享用，豐美超值，美食美景一次擁有！

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(中時電子報)