黃偉哲拜會請益 扁：市政未必非要「賴歸黃隨」

2018年06月16日 09:45 中時 曾薏蘋

前總統陳水扁的［新勇哥物語］今表示，民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲日前拜訪他；他勉勵黃偉哲，「要做自己不要為派系所用」；且市政建設如有重大爭議，未必非要「賴（賴清德規黃隨」不可！年底普遍不好選。大環境不利，台南選情不能輕忽後座力！

阿扁化身的勇哥指出，黃偉哲在今年3月通過民進黨初選提名後，就多次表達想要跟33年前曾選過台南縣長的阿扁前總統請益，一直到6月14日才排出時間見了面。

勇哥說，與黃偉哲超過2個小時的聊敘中，黃分析年底縣市長選情，深表憂心，跟阿扁所提政治統計學的魔咒，可以說不謀而合。

對於黃偉哲有尋求阿扁的支持？勇哥說，阿扁只有一票，又不能投票。2016年總統與立委選舉，阿扁原本獲准投票，後來羅瑩雪部長又說不可以。今年11月24日，蔡政府是否也維持現狀而不准阿扁投票？！黃只是單純向阿扁請益，之前也拜會過李前總統。

勇哥說，阿扁勉勵黃偉哲要做自己，不能淪為別人的傀儡。「可用派系中人，但不能為派系所用」。市政建設如有重大爭議，該檢討改進就檢討改進，未必非要「賴規黃隨」不可！做為行政首長要具備「霸性、韌性與賭性」等三性。遇事要有魄力、決斷力，不能優柔寡斷；做對的事走對的路，要能堅持到底，不要變來變去：做事更要有敢賭敢衝敢拚的冒險犯難精神。

阿扁還提點什麼嗎？勇哥說，年底普遍不好選。大環境不利，台南小環境又有同為綠營候選人的挑戰，不能輕忽後座力！

(中時 )