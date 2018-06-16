侯友宜民調狂勝蘇貞昌 吳子嘉：柯綠分手的效應

2018年06月16日 09:45 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

《美麗島電子報》民調日前出爐，其中備受外界關注的新北市長選戰，國民黨新北市長候選人侯友宜支持度為41.7％，民進黨新北市長候選人蘇貞昌為23.6％，雙方差距竟達18.1％。《美麗島電子報》董事長吳子嘉於政論節目表示這份民調是民進黨和台北市長柯文哲分手後的第一份民調，其結果顯示「柯綠分手」後，已對蘇貞昌的選情產生影響。

吳子嘉昨日於政論節目《年代向錢看》中表示，侯友宜的選票結構跟柯文哲很像，年輕選票高過蘇貞昌一倍，並得到中立選民和高知識份子的支持，反觀蘇貞昌則是得到低學歷份子的支持。而侯友宜不僅得到藍營的支持，也得到泛綠的選票支持。吳子嘉並表示，《美麗島電子報》的民調也問了一個有意思的問題，就是「台北市誰當市長會對新北市有幫助」，有高達42.6％的受訪者認為是柯文哲，換句話說，侯友宜也得到「白色力量」的支持。要是當初民進黨沒有選擇和柯文哲分手，柯文哲可「跨河救蘇」，這些選票會流向蘇貞昌，而不是變成「反目對立」。現已證明，柯綠分手後，蘇貞昌受害。

吳子嘉認為蘇貞昌看到現在這種態勢，99.9％不會參加在民進黨台北市長候選人姚文智將於6月23日舉辦的造勢大遊行，也會想辦法和柯文哲維持一定的關係，來挽救頹勢。

(中時電子報)