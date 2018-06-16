拿相機來當張大千！何時拍「荷花」最美麗？

2018年06月16日 09:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

張大千愛荷世界聞名，畫荷無數的他喻荷花如君子，其清穆如喻荷，盛讚其高潔！其實六月正是賞荷好時機，然你知哪個時刻拍荷花最美麗呢？答案是清晨。

炎炎夏日來臨，嬌嫩欲滴的荷花也同步綻放！新北市推薦淡水、金山、雙溪、三峽、三芝等5處賞荷後花園，花期預計到7月，每處距離市區皆不到1小時車程，民眾不妨把握空檔，來新北市後花園探訪荷花清新之美。

為了促進休耕農地多元化利用，新北市鼓勵農友改變種植習慣，發展地區特色產物，在淡水、金山、雙溪、三峽及三芝等地輔導農友種植荷花，打造新北市專屬後花園，增進農地經營效率，採收下來的蓮藕與蓮子更能維護農民所得，綠意盎然的荷葉隨風搖曳，嬌嫩欲滴的荷花吐露芬芳，為炎炎夏日增添幾分清爽好風光。

李永清運用水源豐沛的大屯溪水，與當地農友一起將休耕田改種荷花，將荷花打造成屯山社區的特色作物。（新北市農業局提供）

淡水區屯山里長李永清退休後回到屯山里服務，運用水源豐沛的大屯溪水，與當地農友一起將休耕田改種荷花，將荷花打造成屯山社區的特色作物，每年都吸引許多遊客來賞花拍照，帶動地區觀光發展。李永清表示，今年屯山里種植荷花面積約7公頃，荷花不但種植省工好管理，同時能將田地浸水濕潤，讓土壤維持養份，也不會雜草叢生，農友可以不再使用殺草劑除草，毒害土壤，將來農地也可以隨時復耕或轉作其他經濟作物，增加農友收入。

農業局表示，每年6月是荷花盛開的時節，往往吸引許多人潮及攝影愛好者來新北市賞花拍照，帶動地區觀光發展。夏季天氣炎熱，要賞荷花，清晨是最好的時候，此時光線優美，花朵最為艷麗綻放，點點露珠在荷葉上滾動，美不勝收，歡迎民眾來新北市後花園賞荷，並支持在地農產品。

賞花小叮嚀：

1.荷花於清晨綻放，推薦賞荷時段清晨到中午之前較佳。

2.賞荷之餘請愛護環境，請勿攀折。

3.荷花田為水田，田埂濕滑，帶小朋友前往注意腳步安全。

4.荷花田為開放區域，夏日注意防曬。

(中時電子報)