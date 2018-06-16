世足》首戰「藍白軍團」 冰島史上最大賽事

冰島隊隊長古納森今年4月膝蓋受傷，聽過休息、努力訓練，逐漸找回狀態，希望在俄羅斯世足為球隊盡一份力。(美聯社)

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中時電子報
/綜合報導

2018世界盃足球賽，第一次踢進世足會內的冰島足球隊，第一場比賽就要面對兩屆世足冠軍、球星梅西（Lionel Messi）領軍的「藍白軍團」阿根廷，冰島隊總教練霍格里森（Heimir Hallgrímsson）表示球隊已準備好，並說：「這是冰島史上最大的一場足球賽。」

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冰島隊中場G.希古森（Gylfi Sigurdsson）跟隊長古納森（Aron Gunnarsson）都已經從膝蓋傷勢復原，在世足賽前的兩場友誼賽中，G.希古森在刻意保護下雖然沒有踢完全場，但也進球紀錄，古納森則是友誼賽休息，好好備戰世足。

「每個球員都準備好了，也可望上場表現，這時教練就頭痛了，要如何排出最好的陣容迎敵。」霍格里森說，「過去4年球隊一直穩定成長，我們在FIFA的排名居第20位，也贏下幾場重要的比賽，取得世足會內賽資格，我們能夠踢進來絕非僥倖，絕對值得站在這裡，也不會把一切視為奇蹟。」

古納森也給自己和隊友信心喊話：「我的身體感覺非常好，練習時一直維持狀態，也做了很多訓練，把過往的力量找回來了。雖然受傷之後是在跟時間賽跑，但我不擔心趕不上世足，只要做好把身體調整過來的所有功課，如果順利先發，一定會好好幫助球隊。」

(中時電子報)

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