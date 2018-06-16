MLB》天使傷兵達15人！「傷兵潮」聯盟最慘

2018年06月16日 10:20 中時電子報 蔡銘仁

天使在季前大肆補強，今年陣容煥然一新，戰績也一度有起色，然而「好漢最怕病來磨」，他們陣中的「傷病潮」擴散得相當嚴重，日前已經傷了大谷翔平，如今天使又把多達4名主力放進傷兵名單，其中包括主力內野手寇薩特(Zack Cozart)及先發理查茲(Garrett Richards)。

寇薩特是在美國時間6月13日，對戰水手時撲球，導致左肩半脫位；同天，理查茲先發只投2局退場，隔天也被檢查出左腿緊繃。另，先發輪值中的卓皮亞諾(Nick Tropeano)右肩發炎，中繼投手吉姆強生(Jim Johnson)腰部緊繃，也被放進傷兵名單中。

加上大谷、西蒙斯(Andrelton Simmons)、卡洪(Kole Calhoun)、芮維拉(Rene Rivera)、馬泰(Jefry Marte)、梅爾(Alex Meyer)、寇沃特(Kaleb Cowart)，以及動手術的修梅克(Matt Shoemaker)、伍德(Blake Wood)及米多頓(Keynan Middleton)，共15人列傷兵是聯盟最多。

一口氣折損3名主力先發投手，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)也略顯無奈，直言這讓戰力出現大缺口，「先發球員缺陣還算可以承受，但要找到真的很好的先發投手，可是最困難的事。」多放了4名主力進傷兵名單後，天使叫上4名右投到大聯盟待命。

(中時電子報)