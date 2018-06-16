大陸首批「海水稻」明年誕生 2020年可大範圍種植

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旺報

大陸首批「海水稻」品種有望在明年誕生。新京報16日報導，5月底種植於青島、東營和大慶的「海水稻」已經綠油油一片。由88歲的中國工程院院士袁隆平領軍的青島海水稻研發中心，已在6‰鹽度灌溉水條件下培育出畝產超過600公斤的品系，目前正在進行品種區域測試。依計畫，2019年大陸將誕生第一批海水稻品種，預計2020年稻種可上市銷售。

袁隆平技術團隊的海水稻優勢，在於所培育的品種可以耐受6‰的鹽鹼度，其它育種家選育的品種一般只耐受3‰左右的鹽鹼度。

青島海水稻研發中心副主任張國棟表示，其研發中心已在6‰鹽度灌溉水條件下，培育出畝產超過600公斤的品系，他表示正在全大陸主要鹽鹼地進行品種區域測試，需要兩年時間，然後再進行一年生產性實驗，「2019年中國就會誕生第一批耐鹽鹼水稻（即海水稻）品種，2020年可以大範圍種植。」

對於未來海水稻上市後的價格，張國棟表示，會和普通稻種差不多或略高，但不會高很多，「種業流通市場是生產物資市場，不是一個高暴利行業，價格太高的話，會影響農民購買積極性」。

張國棟表示，「海水稻」品種在大陸目前尚無國家標準，得不到國家認可，2017年在他們接洽下，相關國家標準已開始制定，並將就品種進行認定。

(旺報 )

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