MLB》拋售頂級新秀？洋基總管：托瑞斯哪都不去

2018年06月16日 11:09 中時電子報 蔡銘仁

洋基近期連傷了田中將大和J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，被預期可能透過交易，強化先發輪值，讓人意外的是，外界傳聞連他們的頂級新秀托瑞斯(Gleyber Torres)，也有機會成為交易籌碼，不過遭總管凱許曼(Brian Cashman)否認，他強調「托瑞斯哪都不會去。」

21歲的托瑞斯4月底上大聯盟後，擦亮自己「農場第一新秀」的招牌；至今出賽45場，打擊率2成95、上壘率3成51，長打率更高達5成77，有13發全壘打。洋基季前把卡斯楚(Starlin Castro)送到馬林魚，其中一個原因，可預期是為托瑞斯留位置，他也確實沒讓球團失望。

洋基目前暫居美聯東區第一，但先發輪值開缺，蒙哥馬利動韌帶移植手術，整季報銷；田中日前跑壘拉傷雙腿，尚在傷兵名單；年輕的哲曼(Domingo German)狀況不穩定。種種因素看來，他們今年想拚進世界大賽，補進即戰力先發投手，是當務之急，凱許曼也確有此打算。

聽到托瑞斯變籌碼的傳聞，凱許曼有些困惑，否認有這個想法，「拜託！我還要在這座城市走跳。最少，我想我們擁有普拉多(Martin Prado)等級的選手。」托瑞斯照這樣打下去，很可能連續兩年美聯新人王，都會是洋基球員；去年球季，由「法官」賈吉(Aaron Judge)榮膺。

「他已經具備所有成為明星球員的條件。」賈吉看著托瑞斯現有的身手，直言托瑞斯現在的攻守演出，已經超出預期，完全不像21歲的球員，「很常會看到剛上大聯盟的選手，經過一個又一個打席，會度過辛苦的調整階段，但他沒有，沒什麼事能難倒他。」

交易截止日到美國時間7月31日，消息指出，凱許曼為了找尋先發投手，已經跟20隊接洽過。外界傳聞，包括遊騎兵的哈默斯(Cole Hamels)、教士的羅斯(Tyson Ross)及藍鳥的哈普(J.A.Happ)，都是洋基鎖定的目標。

(中時電子報)